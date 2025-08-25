হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

ফেনীতে কাটাখালী নদীর ভাঙনে বিলীন হওয়ার ঝুঁকিতে স্কুলভবন

ফেনী প্রতিনিধি

স্কুলভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাওয়ায় সেখানে পাঠদান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার কাটাখালী নদীর ভাঙনে বিলীন হওয়ার ঝুঁকিতে পড়েছে একটি স্কুলভবন। এতে আতঙ্কে রয়েছে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা।

কাটাখালী নদীর ভাঙনে উপজেলার মাতুভূঞা ইউনিয়নের করিম উল্যাহ উচ্চবিদ্যালয়ের একটি ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। ২০১৬ সালে পাঁচ কক্ষের ভবনটি তৈরি করা হয়। ভবনটিতে সপ্তম শ্রেণির পাঠদান, নবম ও দশম শ্রেণির গ্রুপভিত্তিক পাঠদান চলে। এ ছাড়া এখানে স্কুলের লাইব্রেরি ও ছাত্রীদের নামাজের স্থান রয়েছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, সাম্প্রতিক ভারী বৃষ্টিতে স্কুলভবনটির নিচের মাটি অনেকটাই সরে গেছে। ভবনের উত্তর পাশের অংশে ফাটল দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি স্কুলের শহীদ মিনারের বিভিন্ন অংশেও ফাটল ধরেছে।

স্কুলের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী আদনান বিন আলম বলে, ‘কখন পুরো ভবন নদীতে তলিয়ে যায়, তা নিয়ে আমরা আতঙ্কিত। ভবনটি রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।’

স্কুলের প্রধান শিক্ষক গোলাম বাছির ভূঞা বলেন, নদীভাঙনের কারণে ভবনটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। যেকোনো সময় নদীগর্ভে বিলীন হতে পারে। বিষয়টি উপজেলা প্রশাসন ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের জানানো হয়েছে।

স্কুল পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মাঈন উদ্দিন আজাদ বলেন, ‘বর্তমানে ভবনটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। নদীর তীরে ভাঙনরোধে টেকসই কাজ করা জরুরি। অন্যথায় পানির স্রোতে যেকোনো সময় ভবনটি ধসে পড়বে। ইতিমধ্যে ভবনের বিভিন্ন স্থানে ফাটল দেখা দিয়েছে। ভবনটিতে পাঠদান করা সম্ভব নয়। তাই পুনর্নির্মাণের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহযোগিতা কামনা করছি।’

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইসমাইল বলেন, ‘ভবনটি পরিদর্শন করেছি। ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় সেখানে পাঠদান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’

ফেনী পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপসহকারী প্রকৌশলী মো. ফুয়াদ হাসান জানান, নদীভাঙন রোধে বিশ্বব্যাংকের একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। শিগগির কাজ শুরু হবে।

দাগনভূঞা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. শাহীদুল ইসলাম বলেন, স্কুলভবনটি রক্ষায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঙ্গে সমন্বয় করা হয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

টেকনাফে সাবেক চেয়ারম্যান জাফরের স্ত্রীর ৩ বছরের কারাদণ্ড

আদালতের বারান্দায় স্বামীকে ছুরিকাঘাত স্ত্রীর

কুমিল্লায় লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল আরোহী যুবক নিহত

আইনজীবী আলিফ হত্যা: চিন্ময়সহ ৩৯ জনকে আসামি করে অভিযোগপত্র গ্রহণ আদালতের

কামারখন্দে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করতে এসে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ আটক

গাছ পাচারকারীদের হামলায় বন কর্মকর্তাসহ আহত ৫

রোহিঙ্গা সংকট: আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে কক্সবাজার পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা

প্রকাশ্যে জেলেদের মাছ লুটের অভিযোগ, প্রতিবাদে মানববন্ধন

ইসিতে ধাক্কাধাক্কি-কিল-ঘুষি: রুমিন অনুসারীদের মহাসড়ক অবরোধ

চলতি সপ্তাহেই চাকসুর তফসিল ঘোষণা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা