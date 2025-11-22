চট্টগ্রাম জেলা আদালতে ১০ মাসে সাড়ে ২৭ হাজার মামলা

চট্টগ্রাম জেলা আদালতে চলতি বছরের প্রথম ১০ মাসে সাড়ে ২৭ হাজার মামলা হয়েছে। জানুয়ারি থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চট্টগ্রামে আমলি আদালত ও বিচারিক আদালতে এসব মামলা হয়।
শনিবার চট্টগ্রাম জেলা জজ আদালতের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত বার্ষিক বিচার বিভাগীয় সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মো. হেমায়েত উদ্দিন।
সম্মেলনে আরও বলা হয়, এ সময় সার্বিকভাবে ২২ হাজার মামলা নিষ্পত্তি এবং ৩৪ হাজার ৫০০ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। একই সময়ে চট্টগ্রাম জেলা জজশিপে ১৩ হাজার ৪৪৭টি মামলা রুজু এবং ১৩ হাজার ৪১০টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়।
চট্টগ্রামের তিনটি অর্থঋণ আদালতে ৯৭০ কোটি ৮৫ লাখ ৮৩০ টাকা আদায় করা হয়। লিগ্যাল এইড অফিস, চট্টগ্রামে গত ১০ মাসে ১ হাজার ৫৪০টি প্রি-কেইস এবং ১২১টি পোস্ট কেইস আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মেডিয়েশনের মাধ্যমে আপসে নিষ্পত্তি হয়েছে ১ হাজার ২৭৮টি বিরোধ।
সম্মেলনে এসব পরিসংখ্যান উপস্থাপন করেন অর্থঋণ আদালত-১-এর যুগ্ম জেলা জজ মো. হেলাল উদ্দিন, সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. নুরুল হারুন, সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাখাওয়াত হোসেন এবং পটিয়া আদালতের যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ নাজমুল হোসেন চৌধুরী।
সিভিল জজ আব্দুল্লাহ আল হাসিবের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. সোহাগ তালুকদার, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ সৈয়দা হাফছা ঝুমা প্রমুখ।