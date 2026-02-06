চট্টগ্রামে অস্ত্র-মাদকসহ শাহজাহান চৌধুরীর অনুসারী গ্রেপ্তার

দেশীয় অস্ত্র-মাদকসহ চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় মো. কামাল ওরফে পিচ্চি কামাল (৩০) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী। গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলার ঢেমশা ইউনিয়নের মাইজপাড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার কামাল লোহাগাড়া উপজেলার পদুয়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সৈয়দ আহমদের ছেলে। স্থানীয়রা জানান, কামাল পদুয়া ইউনিয়নের জামায়াতের যুব সংগঠনের সভাপতি এবং চট্টগ্রাম-১৫ আসনের প্রার্থী ও জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা শাহজাহান চৌধুরীর অনুসারী হিসেবে এলাকায় পরিচিত।
সাতকানিয়া আর্মি ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার ক্যাপ্টেন এস এম সাকিবুজ্জামান শামীম পারভেজ গণমাধ্যমকে বলেন, অভিযানে গ্রেপ্তার কামালকে সাতকানিয়া থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সব ধরনের অপরাধীদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।
সেনাবাহিনী সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ইফানার নেতৃত্বে ক্যাপ্টেন সাব্বির আহম্মেদ সানি, লেফটেন্যান্ট সাদ ও লেফটেন্যান্ট মিথুনসহ ৯ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির একটি টহল দল মাদক কারবারি পিচ্চি কামালের বসতঘরে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তাঁর বসতঘরে তল্লাশি চালিয়ে তিন হাজারটি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
পরে মো. রাকিব নামে আরেকজনের ঘর থেকে দেশীয় তৈরি একটি দোনলা বন্দুক ও একটি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। তবে অভিযানে রাকিবকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।