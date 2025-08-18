হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

মেঘনায় ধরা পড়ল আড়াই কেজির ইলিশ, সাড়ে ছয় হাজার টাকায় বিক্রি

­হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি

আড়াই কেজির ইলিশটি সাড়ে ছয় হাজার টাকায় বিক্রি হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালী হাতিয়ার মেঘনা নদীতে জেলের জালে ধরা পড়েছে আড়াই কেজির ইলিশ। মাছটি নিলামে সাড়ে ছয় হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরের দিকে উপজেলার নলচিরা ইউনিয়নের অলি বাজার ঘাটে মাছটির নিলাম হয়।

জানা গেছে, গতকাল রোববার মেঘনা নদীতে জাল ফেলার পর গনি মাঝির জালে চারটি মাছ ধরা পড়ে। আজ দুপুরের দিকে অলি বাজারের পাটোয়ারী মৎস্য আড়তে মাছগুলো বিক্রি করতে নিয়ে আসেন তিনি। তার মধ্যে একটি মাছের ওজন হয় ২ কেজি ৫০০ গ্রাম। নিলামে মাছটির সাড়ে ছয় হাজার টাকা দাম ওঠে। শাহেদ ব্যাপারী নামের এক ব্যক্তি মাছটি কিনে নেন।

গনি মাঝি বলেন, ‘নদীতে এবার ইলিশ নেই বললেই চলে। গতকাল রাতে মেঘনা নদীতে জাল ফেলে সকাল পর্যন্ত মাত্র চারটি মাছ পেয়েছি। তার মধ্যে এ মাছ বড় ছিল আর অন্য তিনটি ছোট। বড় মাছটি আড়াই কেজি হয়েছে। দাম পেয়েছি সাড়ে ছয় হাজার। অন্য তিনটা সাড়ে পাঁচ হাজার। বড়টি পাওয়ার কারণে মোটামুটি খরচ পোষাবে। নইলে তেলের খরচও হতো না।’

মাছটির ক্রেতা শাহেদ ব্যাপারী বলেন, ‘বড় মাছের চাহিদা অনেক বেশি, দামও পাওয়া যায় ভালো। তাই বেশি দাম দিয়ে মাছটি কিনেছি।’

মাছ বিক্রির খবর নিশ্চিত করে পাটোয়ারী মৎস্য আড়তের মালিক সাইফুল পাটোয়ারী বলেন, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার ইলিশ মাছ অনেক কম। অনেক জেলে তাঁদের দৈনন্দিনের খরচ তুলতে পারেন না। তবে বাজারে ছোট মাছের তুলনায় বড় মাছের দাম অনেক বেশি পাওয়া যায়। তাই বড় মাছ পেলে জেলেরা অনেক খুশি হন।

সম্পর্কিত

১৮ বছর পর চাকরিতে পুনর্বহাল হলেন দুই নির্বাচন কর্মকর্তা

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সড়ক অবরোধ, যানজটে দুর্ভোগ

দুর্নীতির অভিযোগে প্রধান শিক্ষকের অপসারণ চেয়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

নবীনগরে নববধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

সীতাকুণ্ডে পুকুর থেকে নারীর লাশ উদ্ধার

নির্মাণাধীন ভবনের দেয়ালের নিচে মাদ্রাসাছাত্রীর লাশ

সিএমপি কমিশনারের গোপন বার্তা ফাঁস, কনস্টেবল গ্রেপ্তার

বর্ণাঢ্য আয়োজনে চাঁদপুরে মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধন

সীতাকুণ্ডে সাগর উপকূল থেকে অজ্ঞাত যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

চট্টগ্রামে দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ড ভ্যানে পিকআপের ধাক্কা, নিহত ৫
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা