‘মব’ করে স্কুলছাত্র হত্যার ঘটনায় আরও একজন গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে ‘মব’ সৃষ্টি করে স্কুলছাত্র মাহিম হত্যা মামলায় তাজুল ইসলাম (৪০) নামের আরও এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার উপজেলার সুন্দরপুর ইউনিয়নের একটি বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ পর্যন্ত মামলার চার আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার তাজুল ইসলাম উপজেলার কাঞ্চননগর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড দক্ষিণ কাঞ্চননগর গ্রামের মৃত বদিউল আলমের ছেলে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুর আহমেদ জানান, হত্যা মামলায় আগে গ্রেপ্তার তিন আসামি আদালতে দেওয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে তাজুল ইসলামের নাম উঠে আসে। তদন্তে ঘটনার সঙ্গে আসামির সম্পৃক্ততার মিল পাওয়া গেছে। পরে অভিযান চালিয়ে পলাতক তাজুলকে গ্রেপ্তার করা হয়।
এর আগে ২২ আগস্ট রাতে নিহত মাহিন ও তাঁর দুই বন্ধু আত্মীয়ের বাড়ি থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশা করে উপজেলা ফটিকছড়ির নিজ বাড়িতে ফিরছিল। বাড়ির কাছে সড়কে অটোরিকশাচালক ও দুই বন্ধুকে বসিয়ে রেখে বাড়িতে বাবার কাছ থেকে ভাড়া আনতে যায় মাহিন। মাহিনের বাড়ি থেকে আসতে একটু দেরি হলে গাড়ি থেকে নেমে হাঁটাহাঁটি করছিল তার দুই বন্ধু। পরে মাহিন আসলে স্থানীয় কয়েকজন তাদের ‘চোর চোর’ বলে ধাওয়া দেয়।
একপর্যায়ে প্রাণভয়ে পাশের নির্মাণাধীন একটি ভবনের ছাদে উঠে যায় তারা। এরপর তাদের ধরে এনে চেইঙ্গার ব্রিজের ওপর বেঁধে ‘মব সৃষ্টি’ করে সকাল পর্যন্ত বেধড়ক মারধর করলে মাহিন ঘটনাস্থলে মারা যায়। আহত অপর দুই কিশোরকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।
নিহত মাহিন কাঞ্চননগর উচ্চবিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র এবং ওই এলাকার ব্যবসায়ী মুহাম্মদ লোকমান ও খাদিজা বেগম দম্পতির একমাত্র সন্তান। এ ঘটনার পর মাহিনের মা খাদিজা বেগম বাদী হয়ে ৫ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ৫-৭ জনকে আসামি করে ফটিকছড়ি থানায় একটি হত্যা মামলা করেন।