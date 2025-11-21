হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কে কুমিল্লা ইপিজেডে ৮০ নারী কর্মী অচেতন

কুমিল্লা প্রতিনিধি

আজ শুক্রবার সকালে ভূমিকম্পের সময় কুমিল্লা ইপিজেডে কর্মরত নারী শ্রমিকেরা আতঙ্কে কারখানা থেকে বাইরে বের হয়ে আসেন। ছবি: সংগৃহীত

ভূমিকম্পের সময় কুমিল্লা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) কর্মরত নারী শ্রমিকেরা তাড়াহুড়ো করে বের হওয়ার সময় অন্তত ৮০ জন অচেতন হয়ে পড়েছেন। হুড়োহুড়ির সময় আহত হন আরও ৫ জন। ঘটনাস্থলেই বেপজা হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন প্রায় ৫০ জন নারী কর্মী। অতিরিক্ত আতঙ্কে অসুস্থ হয়ে পড়া আরও ৩০ জনকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে কুমিল্লাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। কুমিল্লা ইপিজেডের ভবনগুলোতে দুলুনি অনুভূত হতেই নারী কর্মীরা আতঙ্কে দৌড়াদৌড়ি শুরু করেন।

কুমিল্লা ইপিজেড পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. সাইফুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ভূমিকম্প শুরু হতেই দুটি কোম্পানির নারী শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। হুড়োহুড়ির মধ্যে অনেকে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন। তবে গুরুতর কেউ আহত হননি। সবাইকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাসায় পাঠানো হয়েছে।

কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তানভীর আহমেদ বলেন, ‘হাসপাতালে অন্তত ৩০ নারী কর্মীকে আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছি। তাঁদের বেশির ভাগই আতঙ্ক ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন।’

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কুমিল্লা ইপিজেডের ভবনগুলোতে দুলুনি অনুভূত হতেই নারী কর্মীরা আতঙ্কে দৌড়াদৌড়ি শুরু করেন। অনেকেই দৌড়ে বের হতে গিয়ে পড়ে গিয়ে আঘাত পান। কেউ কেউ ভয়ে অজ্ঞান হয়ে অফিসের মেঝেতে পড়ে যান। পরে আহতদের উদ্ধার করে ইপিজেডের বেপজা হাসপাতাল এবং কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এদিকে ভূমিকম্পে কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার একটি পাঁচতলা ভবন হেলে পড়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। একই উপজেলার আরও একটি ভবনে ফাটল দেখা গেছে। ভূমিকম্পের পর পুরো কুমিল্লা নগরীতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, তবে বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

