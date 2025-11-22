হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

শাহ আমানত বিমানবন্দরে দুবাইফেরত যাত্রীর ব্যাগে নিষিদ্ধ ক্রিম

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

দুবাই থেকে দেশে ফেরা দুই যাত্রীর ব্যাগ থেকে প্রায় ২০০ কার্টন সিগারেট ও আমদানি-নিষিদ্ধ ক্রিম জব্দ করেছে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাস্টমস শাখা।

শনিবার (২২ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ফ্লাইট বিজি-১৪৮ অবতরণের পর এক যৌথ অভিযানে এসব পণ্য উদ্ধার করা হয়।

কাস্টমস, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই) ও কাস্টমস ইন্টেলিজেন্সের সমন্বিত অভিযানে যাত্রী মো. ফখরুল ইসলাম (পাসপোর্ট নং A02066261) ও মো. আশরাফুল ইসলামের (পাসপোর্ট নং A00519130) লাগেজ তল্লাশি করা হয়। এতে পাওয়া যায় ১৯৯ কার্টন বিদেশি সিগারেট এবং ২৫০ পিস আমদানি-নিষিদ্ধ গৌরী ক্রিম।

কাস্টমস সূত্র জানা গেছে, জব্দকৃত ১৯৯ কার্টুন মন্ড সিগারেটের বিপরীতে ৬ লাখ ৯৬ হাজার ৫০০ টাকা শুল্ক আদায়যোগ্য রাজস্ব হিসাব করা হয়েছে। সিগারেটগুলো ডিক্লারেশন মিসড (DM) মূল্যে জব্দ করে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের হেফাজতে রাখা হয়েছে।

তবে যাত্রী দুজনকে আটক না করে কাস্টমস শাখায় মৌখিকভাবে সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানান শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল।

প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল বলেন, ‘নিয়মিত নজরদারির অংশ হিসেবে অভিযানে এসব পণ্য জব্দ করা হয়েছে। বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে আমাদের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

