চট্টগ্রামে বকেয়া বেতনের দাবিতে পোশাকশ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়কে নেমে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম নগরীতে বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়কে নেমে বিক্ষোভ করেছেন একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। আজ সোমবার দুপুরে নগরের

বায়েজিদ থানার মুরাদপুর-অক্সিজেন সড়কের মাঝখানে আতুরার ডিপো এলাকায় কারখানার সামনের সড়ক অবরোধ করেন বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা। দুই ঘণ্টার বেশি সময় ধরে চলা অবরোধে সড়কের দুই পাশে যানজট তৈরি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন চালক ও যাত্রীরা।

আন্দোলনরতরা ইত্যাদি জিনস লিমিটেড নামে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিক। আজ দুপুর সোয়া ১২টার দিকে কারখানা থেকে বেরিয়ে মূল সড়কে নেমে আসেন অর্ধশত পোশাকশ্রমিক। পরে আরও অর্ধশত শ্রমিক তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। আন্দোলনরত এক নারী পোশাকশ্রমিক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা তিন মাস ধরে কোনো বেতন পাচ্ছি না। কারখানার মালিক বারবার আশ্বাস দেন কিন্তু এখনো আমরা বেতন বুঝে পাইনি। আমাদের এখন সংসার চালাতে কষ্ট হচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে রাস্তায় নেমেছি।

এই বিষয়ে ইত্যাদি জিনস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আজিজুল ইসলাম খানের মোবাইল ফোনে কল দিলেও কোনো সাড়া মিলেনি।

নগরের আতুরার ডিপোতে একই জায়গায় এইচ কে সি অ্যাপারেলস লিমিটেড নামে আরেক কারখানার কর্মকর্তা ওমর ফারুক বলেন, ‘বেতন পরিশোধের দাবিতে ওই কারখানার শ্রমিকেরা হঠাৎ সড়কে নেমে বিক্ষোভ করেন। আড়াইটা নাগাদ তাঁরা বিক্ষোভ থেকে সরে আসে।’

জানতে চাইলে বায়েজিদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জসিম উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরে যাওয়ার জন্য বোঝানোর চেষ্টা করি, কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও কথা বলি। সেখান থেকে আশ্বাস পাওয়ার পরে শ্রমিকেরা অবরোধ তুলে নেন।’

