কুমিল্লায় একাধিক মামলার আসামি শামীম গ্রেপ্তার

 কুমিল্লা প্রতিনিধি 

মো. নাজমুল ইসলাম শামীম। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লায় সেনাবাহিনী ও র‍্যাবের যৌথ অভিযানে বিপুল অবৈধ অস্ত্র, গোলাবারুদসহ একাধিক মামলার আসামি মো. নাজমুল ইসলাম শামীমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আজ শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সকালে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার জাঙ্গালিয়া এলাকায় অভিযান চালায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৩ বীর ও র‍্যাব-১১ (সিপিসি-২)-এর সদস্যরা।

অভিযানে শামীমের নিজ বাসভবনে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল অস্ত্র ও অপরাধমূলক সরঞ্জাম জব্দ করা হয়। এ সময় পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে বাড়ির পাশের এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

র‍্যাব-১১ (সিপিসি-২)-এর অধিনায়ক মেজর সাদমান ইবনে আলম বিকেলে আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যৌথ অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে।’

অভিযানে উদ্ধার করা অস্ত্র ও সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে—তিনটি পাইপগান, ৬০টি শটগানের গুলির খোসা, ১৮টি মেশিনগানের গুলি, ১টি পিস্তলের গুলি, ১টি রিভলবারের গুলি, ১০টি দেশীয় অস্ত্র (ছুরি, চাপাতি ও চায়নিজ কুড়াল), দুটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোনসহ একটি মানিব্যাগ। এ ছাড়া মানিব্যাগে থাকা এটিএম কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স ও জাতীয় পরিচয়পত্রসহ গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র জব্দ করা হয়।

গ্রেপ্তার শামীম কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার জাঙ্গালিয়া গ্রামের বাসিন্দা। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জানায়, তাঁর বিরুদ্ধে কুমিল্লা কোতোয়ালি ও সদর দক্ষিণ মডেল থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইন, দাঙ্গা, হত্যাচেষ্টা, গুরুতর জখম, নারী ও শিশু নির্যাতনসহ মোট সাতটি মামলা রয়েছে।

স্থানীয়ভাবে শামীম জাঙ্গালিয়া বাসস্ট্যান্ডের সহসভাপতি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি দীর্ঘদিন ধরে অপরাধ জগতের সঙ্গে জড়িত এবং কুমিল্লা শহরের একজন চিহ্নিত চাঁদাবাজ হিসেবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরদারিতে ছিলেন।

