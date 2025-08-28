হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বড় বড় প্রকল্পে অনিয়ম-দুর্নীতি হয়েছে: বিমান উপদেষ্টা

কক্সবাজার প্রতিনিধি

কক্সবাজার বিমানবন্দরের নির্মাণাধীন আন্তর্জাতিক টার্মিনাল ভবন ও রানওয়ে সম্প্রসারণকাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দিন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দিন বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সরকারি বিভিন্ন বড় বড় প্রকল্প দুর্নীতি-অনিয়ম হয়েছে। এসব অনিয়ম ও দুর্নীতির তদন্ত করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। কক্সবাজার বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পসহ সিভিল অ্যাভিয়েশন কর্তৃপক্ষের কোনো প্রকল্পে দুর্নীতি-অনিয়ম হলে দুদক ব্যবস্থা নেবে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে কক্সবাজার বিমানবন্দরের নির্মাণাধীন আন্তর্জাতিক টার্মিনাল ভবন ও রানওয়ে সম্প্রসারণকাজের অগ্রগতি পরিদর্শনকালে উপদেষ্টা সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

শেখ বশিরউদ্দিন বলেন, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে, প্রায় শেষ হয়ে আসা প্রকল্পগুলো চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন করা। কক্সবাজার বিমানবন্দরকেও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনার উপযোগী করে গড়ে তুলতে কাজ করছে সরকার।

কক্সবাজার বিমানবন্দর থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট অক্টোবরেই চালু করা সম্ভব: বিমান উপদেষ্টা

আজ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপদেষ্টা বশিরউদ্দিন কক্সবাজার বিমানবন্দরে পৌঁছান। বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত বিমানবন্দর ও প্রকল্পসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও নিরাপত্তাসংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠক করেন। পরে তিনি নির্মাণাধীন আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনালের নির্মাণকাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি ভবনের অ্যারাইভাল হল এলাকা, চেক ইন কাউন্টার, প্রস্তাবিত ইমিগ্রেশন এলাকাসহ নির্মাণাধীন বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখেন। পরে তিনি বিমানবন্দরের সম্প্রসারিত রানওয়ে দেখতে যান।

এ সময় বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান সায়েমা শাহীন সুলতানা, কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন, পুলিশ সুপার মো. সাইফউদ্দিন শাহীনসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

