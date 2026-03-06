হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

ফটিকছড়িতে প্রধান শিক্ষক ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার হাতাহাতি

ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

গতকাল বিকেলে ফটিকছড়ির হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ের হিসাবরক্ষকের কক্ষে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলায় একটি বিল সংক্রান্ত জটিলতাকে কেন্দ্র করে করোনেশন মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) বিকেলে উপজেলা হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ের হিসাবরক্ষকের কক্ষে এ ঘটনা ঘটে। এতে কিছু সময়ের জন্য কার্যালয়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, করোনেশন মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জসিম উদ্দিন একটি পুরোনো বিল উত্তোলনের জন্য উপজেলা হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ে যান। সেখানে উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এ কে এম নজরুল ইসলাম বিলসংক্রান্ত নথিপত্রে কিছু আইনি জটিলতার কথা তুলে ধরেন। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে প্রথমে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়। পরে খবর পেয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেন এবং দুপক্ষকে আলাদা করে দেন।

প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) জসিম উদ্দিন বলেন, বেতন সংক্রান্ত বিল ফরম নিয়ে হিসাবরক্ষণ অফিসে গিয়েছিলাম। কিন্তু বিলটি নিষ্পত্তি না করে বিভিন্ন অজুহাতে আমাকে হয়রানি করা হয়। এতে আমি বিরক্ত হয়ে বিল ফরম নিয়ে চলে আসতে চাইলে আমাকে বাধা দেওয়া হয়। এ সময় কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।

উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এ কে এম নজরুল ইসলাম বলেন, জসিম উদ্দিন দীর্ঘদিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত ছিলেন। ওই সময়ের কিছু বিল ফরম নিয়ে তিনি অফিসে আসেন। তবে বিলগুলোর সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় তা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। পরে তিনি অফিস থেকে তার পূর্ববর্তী বিদ্যালয়ের কিছু নথি নিয়ে যেতে চাইলে বাধা দেওয়া হলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ড. সেলিম রেজা বলেন, হাতাহাতির খবর পেয়ে তিনি হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাঈদ মো. ইব্রাহিম বলেন, উভয় পক্ষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণে ঘটনাটি ঘটেছে। পরে বিষয়টি পরিষ্কার হলে দুই পক্ষই একে অপরের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

