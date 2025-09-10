হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে শিবিরের ২ নেতাকে মারধরের অভিযোগ ছাত্রদলের বিরুদ্ধে

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

মারধরে আহত মো. মিসকাতুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আলী হোসেন (২৫) ও আনোয়ারা সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মো. মিসকাতুল ইসলামের (২৪) ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে কলেজ ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে।

আজ বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বেলা দেড়টার দিকে উপজেলার জয়কালী বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় আহত মিশকাতুল ইসলাম বাদী হয়ে কলেজ ছাত্রদলের কর্মী তারেক জিয়া (২৫), মোহাম্মদ শাওন (২২), মোহাম্মদ মাহিন (২৩), মো. সিফাত (২২) ও মো. জাবেদের (২২) নাম উল্লেখসহ ১০-১২ জনকে অজ্ঞাতনামা করে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।

আহত ব্যক্তিরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে চিকিৎসা নিয়ে বাড়িতে চলে যান।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, আজ দুপুরে ছাত্রশিবিরের এই দুই নেতাকে সদর এলাকায় পথ আটকিয়ে আনোয়ারা কলেজ শাখা ছাত্রদলের সভাপতি বোরহান উদ্দিন ও ছাত্রদল নেতা জুয়েল ডেকেছে বলে যেতে বলেন কয়েকজন যুবক। এ সময় কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে মারধর করে টেনেহিঁচড়ে আনোয়ারা কলেজ ক্যাম্পাসে নিয়ে যান। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা এগিয়ে এলে হত্যার হুমকি দিয়ে পালিয়ে যান।

আহত মো. মিসকাতুল ইসলাম (২৪) অভিযোগ করেন, ‘আমরা ভর্তি-ইচ্ছুক এক শিক্ষার্থীকে নিয়ে কলেজে যাই। ভর্তিপ্রক্রিয়া শেষে কলেজ ত্যাগ করে জয়কালী বাজারের চলে আসি। জাহেদ নামের একজন ছাত্রদল নেতা পরিচয়ে কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি বোরহান উদ্দিন ও ছাত্রদল নেতা জুয়েল আমাদের ডেকেছে বলে জোরপূর্বক নিয়ে যেতে চায় তারা। আমরা যেতে অস্বীকৃতি জানালে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে আমাদের মারধর করে। এ ঘটনায় আমরা আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছি।’ হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচিও ঘোষণা করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে আনোয়ারায় সরকারি কলেজ ছাত্রদল সভাপতি মো. বোরহান উদ্দিন বলেন, ‘এ রকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। কলেজে ভর্তি কার্যক্রম নিয়ে দলীয় কর্মসূচি ছিল। সেটা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। বাইরে কোনো ঘটনার বিষয়ে আমরা অবগত নই।’

আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন বলেন, ‘হামলার ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’

