চকরিয়ায় ট্রেনে কাটা পড়ে নারী নিহত

কক্সবাজারের চকরিয়ায় ট্রেনে কাটা পড়ে এক নারী মারা গেছেন। আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বেলা ১১টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেললাইনে উপজেলার ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের ছাইরাখালী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত নারীর নাম রেজু আরা বেগম (৫২)। তিনি চিরিংগা ইউনিয়নের পশ্চিম পালাকাটা গ্রামের গোলাম কাদেরের স্ত্রী।
স্থানীয় লোকজন ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রেজু আরা চিকিৎসার জন্য চকরিয়া পৌরশহরে যাচ্ছিলেন। বাড়ি থেকে বের হয়ে রেললাইন পার হওয়ার সময় চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা সৈকত এক্সপ্রেসে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলে মারা যান।
কক্সবাজার রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মোহাম্মদ শাহ জালাল বলেন, নিহত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। তাঁর পা, মাথা, পেটসহ শরীরের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।