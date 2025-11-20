চট্টগ্রামে শিক্ষার্থীদের গাড়িতে মৌমাছির আক্রমণ, আহত ৩

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে মাদ্রাসার শিক্ষার্থী বহনকারী একটি গাড়িতে মৌমাছির আক্রমণে তিন শিশু আহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের দক্ষিণ সোনাপাহাড় এলাকার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে।
আহত শিশুরা হলো ওই এলাকার বাসিন্দা মোশাররফ হোসেনের ছেলে মোহাম্মদ মারুফ (১০), মোহাম্মদ হানিফের ছেলে আবু ওমর (৮) ও আসিফ খানের ছেলে আনাস খান (৬)। তিন শিশু মস্তাননগর উসমানিয়া তালিমুল কোরআন মাদ্রাসার শিক্ষার্থী।
প্রত্যক্ষদর্শী ও শিক্ষকেরা জানান, প্রতিদিনের মতো সকালে গাড়িটি বিভিন্ন স্থান থেকে শিশু শিক্ষার্থীদের তুলে মাদ্রাসার দিকে যাচ্ছিল। দক্ষিণ সোনাপাহাড় এলাকায় পৌঁছানোর পর আকস্মিকভাবে একটি মৌমাছির দল গাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে। এতে তিন শিক্ষার্থী আহত হয়। পরে দ্রুত তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।
জানতে চাইলে মাদ্রাসার শিক্ষক আব্দুর রব বলেন, ‘ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই চালক আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসা শেষ করে আমরা সবাইকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছি।’
এ বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক আর্যরাজ দত্ত বলেন, ‘আহত তিন শিশুকে সকালেই আনা হয়। মৌমাছির কামড়ে ব্যথা ছিল, তবে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তারা এখন নিরাপদ।’