হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে শিক্ষার্থীদের গাড়িতে মৌমাছির আক্রমণ, আহত ৩

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা

ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে মাদ্রাসার শিক্ষার্থী বহনকারী একটি গাড়িতে মৌমাছির আক্রমণে তিন শিশু আহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের দক্ষিণ সোনাপাহাড় এলাকার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে।

আহত শিশুরা হলো ওই এলাকার বাসিন্দা মোশাররফ হোসেনের ছেলে মোহাম্মদ মারুফ (১০), মোহাম্মদ হানিফের ছেলে আবু ওমর (৮) ও আসিফ খানের ছেলে আনাস খান (৬)। তিন শিশু মস্তাননগর উসমানিয়া তালিমুল কোরআন মাদ্রাসার শিক্ষার্থী।

প্রত্যক্ষদর্শী ও শিক্ষকেরা জানান, প্রতিদিনের মতো সকালে গাড়িটি বিভিন্ন স্থান থেকে শিশু শিক্ষার্থীদের তুলে মাদ্রাসার দিকে যাচ্ছিল। দক্ষিণ সোনাপাহাড় এলাকায় পৌঁছানোর পর আকস্মিকভাবে একটি মৌমাছির দল গাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে। এতে তিন শিক্ষার্থী আহত হয়। পরে দ্রুত তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

জানতে চাইলে মাদ্রাসার শিক্ষক আব্দুর রব বলেন, ‘ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই চালক আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসা শেষ করে আমরা সবাইকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছি।’

এ বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক আর্যরাজ দত্ত বলেন, ‘আহত তিন শিশুকে সকালেই আনা হয়। মৌমাছির কামড়ে ব্যথা ছিল, তবে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তারা এখন নিরাপদ।’

সম্পর্কিত

চট্টগ্রাম-১৩ আসন: নিজামের মনোনয়ন বাতিল চেয়ে তারেক রহমানের কাছে ৩ নেতার নালিশ

চট্টগ্রাম নগরীতে ভূমিকম্প অনুভূত, মেলেনি ক্ষয়ক্ষতির খবর

‘বিএনপি মিডিয়া সেল’ পেজ খুলে আমীর খসরুর নামে মিথ্যা তথ্য, থানায় জিডি

ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কে কুমিল্লা ইপিজেডে ৮০ নারী কর্মী অচেতন

সেই মর্টার শেলটি নিষ্ক্রিয় করল সেনাবাহিনী

চট্টগ্রামে ব্যবসায়ীকে গুলি করে টাকা ছিনতাই

চট্টগ্রামে খেজুরগাছ থেকে পড়ে শিবির নেতার মৃত্যু

উখিয়ায় বনের জমিতে গড়ে তোলা ২৫০টি দোকান উচ্ছেদ

রাউজানে যৌথ অভিযানে দেশি-বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৫

অবৈধ ইটভাটায় অভিযানে বাধা ও বিজিবির গাড়ি ভাঙচুর, ছাত্রদল নেতাসহ আটক ৫
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা