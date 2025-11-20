চট্টগ্রামে ব্যবসায়ীকে গুলি করে টাকা ছিনতাই

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে মো. রমজান আলী (৪২) নামের এক ব্যবসায়ীকে গুলি করে তাঁর কাছে থাকা টাকা ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। তাৎক্ষণিক গুলিবিদ্ধ ওই ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান স্থানীয়রা।
আজ বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার ভূজপুর ইউনিয়নের রাবার ড্যামের পশ্চিম পাশে রঈপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত মো. রমজান আলী ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড মোয়াজ্জমপাড়ার গনি মেম্বার বাড়ির হারুনের ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে রাবার ড্যাম এলাকায় কুলিং কর্নার ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিলেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাতে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে রাবার ড্যাম এলাকায় মোটরসাইকেলে করে আসা কয়েকজন দুর্বৃত্ত গুলি করে তাঁর কাছে থাকা টাকা ছিনতাই করে পালিয়ে যায়।
গুলির শব্দ পেয়ে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে ভূজপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়।
জানতে চাইলে স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. লোকমান বলেন, তিনি (রমজান) দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে ছিনতাইকারীরা পায়ে গুলি করে টাকা ছিনতাই করে নিয়ে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে।
এ ব্যাপারে জানতে ভূজপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুবুল হককের মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করে তাঁকে পাওয়া যায়নি। পরে সহকারী পুলিশ সুপার (হাটহাজারী সার্কেল) কাজী তারেক আজিজকে ফোন করা হলে তিনিও সাড়া দেননি।