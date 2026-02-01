হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম-৭ ও ১৪ আসন: প্রতিপক্ষের সমালোচনায় অলি, থেমে নেই হুমামও

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

অলি আহমদ ও হুমাম কাদের চৌধুরী

নির্বাচনী প্রচারে জমে উঠেছে চট্টগ্রাম-৭ ও ১৪ আসন। দিনরাত নানান প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রার্থীরা হাজির হচ্ছেন ভোটারদের দ্বারে। জনসভা ও উঠান বৈঠকে উঠে আসছে প্রতিপক্ষের অতীত কর্মকাণ্ডসহ নানান ইস্যু।

চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ-দোহাজারী) আসনে জামায়াতের নেতৃত্বে গঠিত ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী হয়েছেন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) সভাপতি কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীর বিক্রমের ছেলে ওমর ফারুক। ছেলের পক্ষে ভোট চাচ্ছেন অলি।

নির্বাচনী প্রচারে বিএনপির প্রার্থী জসিম উদ্দিন আহমদের সমালোচনা করছেন দলটির দীর্ঘদিনের জোটসঙ্গী অলি আহমদ। বিভিন্ন জনসভায় জসিমের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণের বিষয়গুলো তুলে ধরছেন। এক কর্মসূচিতে অলি আহমদ বলেন, ‘বর্তমান বিএনপি শহীদ জিয়ার বিএনপি নয়, খালেদা জিয়ার বিএনপি নয়। বর্তমান বিএনপি লুটেরাদের বিএনপি, ঋণখেলাপিদের বিএনপি, চাঁদাবাজদের বিএনপি। আমার আগে চন্দনাইশে উন্নয়নের একটি ইটও কেউ স্থাপন করেননি।’ বিএনপির প্রার্থীর উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘ইবা (বিএনপির প্রার্থী) মানুষের জায়গা, বিল্ডিং কেমনে খাবেন, এটা ভালো বোঝেন।’

তবে জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী বিএনপির প্রার্থী জসিম। তিনি বলেন, ‘এলাকার উন্নয়নের জন্য ভোটাররা আমাকে বেছে নেবেন।’

এদিকে চট্টগ্রাম-৭ (রাঙ্গুনিয়া) আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিএনপির প্রার্থী হুমাম কাদের চৌধুরী। আসনটিতে তাঁর বাবা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী একাধিকবার এমপি ছিলেন। চৌধুরী পরিবারের সঙ্গে জামায়াতের বরাবরই ভালো সম্পর্ক ছিল। এবার আসনটিতে জামায়াতের প্রার্থী হয়েছেন ডা. এ টি এম রেজাউল করিম চৌধুরী। তাঁর সমালোচনা করছেন হুমাম। তিনি বলেন, ‘আজকে জামায়াত শহীদের (সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী) সন্তান নিয়ে কথা বলেন। ওনার (জামায়াত প্রার্থী) নেতারা যখন ফাঁসিতে ঝুলছিলেন ভুলে গেছেন উনি? ১৭ বছর ধরে আমরা লড়াই করলাম গণতন্ত্রের জন্য, স্বাধীনতার জন্য। এখন ক্ষীর খাওয়ার জন্য চলে এল দাঁড়িপাল্লা। রাঙ্গুনিয়ায় হুমাম কাদেরের পাল্লাই ভারী।’

এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে জামায়াতের প্রার্থী ডা. এ টি এম রেজাউল করিম বলেন, ‘রাঙ্গুনিয়ার ভূমিপুত্র হিসেবে আমি আমার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছি। আমার অবস্থান বেশ ভালো। এই কারণে হয়তো উনি আমার বিরুদ্ধে কথা বলছেন।’

সম্পর্কিত

এনসিটি ইজারার বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী বন্দরের আরও ১২ কর্মচারীকে বদলি

১৮ কোটি লোকের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা কঠিন কাজ: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

দ্বিতীয় দিনেও অচলাবস্থা চট্টগ্রাম বন্দর, আরও দুদিন কর্মবিরতির ঘোষণা

কর্মচারীদের কর্মবিরতিতে ৮ ঘণ্টা অচল চট্টগ্রাম বন্দর

চট্টগ্রাম বন্দরে এক মাস মিছিল-সমাবেশ নিষিদ্ধ, আওতামুক্ত নির্বাচনী সভা

সেন্ট মার্টিন ভ্রমণে আবারও ৯ মাসের নিষেধাজ্ঞা

চট্টগ্রাম কারাগারে বন্দী ক্যানসারে আক্রান্ত আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু

চৌদ্দগ্রামে বিএনপি-জামায়াতের সংঘর্ষ, আহত ৫

চট্টগ্রাম বন্দরে শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মবিরতি, আমদানি-রপ্তানি বন্ধ

সাড়ে ৪ কোটি টাকা আত্মসাতের মামলা: পরোয়ানা থানায় পৌঁছাতে সময় লাগল ৬ মাস
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা