মেঘনায় মা ইলিশ সংরক্ষণে বিশেষ অভিযান, ২৪ জেলে আটক

চাঁদপুরে ইলিশ ধরায় ২৪ জেলেকে আটক করা হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পদ্মা-মেঘনার অভয়াশ্রম এলাকায় ইলিশ ধরায় টাস্কফোর্সের বিশেষ অভিযানে তাঁদের আটক করা হয়।
শনিবার (১১ অক্টোবর) রাত দেড়টা থেকে ভোর পর্যন্ত মেঘনা নদীতে বিশেষ টাস্কফোর্স এই অভিযান পরিচালনা করে। এতে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ নৌ পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি (অপারেশনস) প্রবীর কুমার রায়।
দুপুরে এ তথ্য নিশ্চিত করেন অভিযানে অংশগ্রহণকারী নৌ পুলিশ চাঁদপুর অঞ্চলের সহকারী পুলিশ সুপার ইমতিয়াজ আহম্মেদ।
অভিযানে অংশগ্রহণ করেন নৌ পুলিশ চাঁদপুর অঞ্চলের পুলিশ সুপার সৈয়দ মোশফিকুর রহমান, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা শ্রীবাস চন্দ্র চন্দ, সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) বাপ্পি দত্ত রনি, চাঁদপুর সদর উপজেলা জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা মির্জা ওমর ফারুক, কোস্ট গার্ড চাঁদপুর স্টেশন, নৌ পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্যরা।
সহকারী পুলিশ সুপার ইমতিয়াজ আহম্মেদ জানান, অভিযান চলাকালীন মেঘনা ও পদ্মা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে টহল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে চাঁদপুর নৌ থানায় পাঁচ মামলায় ২১ জন, হরিণাঘাট নৌ পুলিশ ফাঁড়িতে দুই মামলায় তিনজনকে নৌকা, জালসহ আটক করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।
অভিযান শেষে অতিরিক্ত ডিআইজি প্রবীর কুমার রায় বলেন, সরকার ঘোষিত ২২ দিনব্যাপী মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান সফলভাবে বাস্তবায়নে নৌ পুলিশ সর্বদা তৎপর রয়েছে।