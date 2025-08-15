হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

শেখ হাসিনা পালিয়ে না গেলে আমাকে আয়নাঘরে থাকতে হতো: আবদুল হান্নান মাসউদ

হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি

হাতিয়ার চেয়ারম্যানঘাট এলাকায় কথা বলেন এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ বলেছেন, ‘যদি ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা পালিয়ে না যেত, তাহলে হয়তো আমাকে মাটির নিচে কিংবা আয়নাঘরে থাকতে হতো। গণ-অভ্যুত্থান সফল হয়েছে বলেই আমি আজ আপনাদের সামনে এসে কথা বলতে পেরেছি।’ আজ শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুর ১২টায় হাতিয়ার চেয়ারম্যানঘাট এলাকায় নদীভাঙনকবলিত এলাকায় জিও ব্যাগ ডাম্পিং কাজ পরিদর্শন শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

হান্নান মাসউদ বলেন, ‘আমি আপনাদের সন্তান। আমি আপনাদের কাছে কখনো ভোট চাইতে আসব না। কখনো বলব না আপনারা আমাকে ভোট দেন। আপনারা যদি আমার থেকে যোগ্য কাউকে প্রার্থী হিসেবে পান, তবে তাকে সবাই ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন। এটাতে আমার কোনো আপত্তি নাই। তবুও আমি চাইব, অবহেলিত এই হাতিয়া দ্বীপের উন্নয়ন হোক। যিনি হাতিয়া দ্বীপের উন্নতি করতে পারবেন, আপনারা তাকেই ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন।’

নিজেদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে না জড়ানোর জন্য উপস্থিত সবাইকে ওয়াদা করিয়ে হান্নান মাসউদ বলেন, ‘আপনারা সবাই আমার কাছে ওয়াদা করেন, নিজেরা নিজেদের মধ্যে কেউ হানাহানি, মারামারি করবেন না। বিএনপি-জামায়াত কিংবা এনসিপি যে যে দলই করুক, আমরা যদি নিজেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করি, অরাজকতা সৃষ্টি করি, তাহলে সারা দেশের মানুষ আমাদের খারাপ ভাববে।’

হাতিয়া দ্বীপের উন্নয়নে পরিকল্পনার কথা জানিয়ে এনসিপির এ নেতা বলেন, ‘আমি সরকারের কোনো মন্ত্রী-উপদেষ্টা কিংবা কোনো কিছুতেই নেই। আমার বিশেষ কোনো ক্ষমতাও নেই। আপনারা যেমন আপনাদের সুখ-দুঃখের কথা আমার কাছে শেয়ার করেন, তেমনি আমিও আপনাদের সুখ-দুঃখের সেসব কথা সরকারের সঙ্গে জড়িত যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের জানাই। তাঁদের অনুরোধ করে আপনাদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প আনার চেষ্টা করি। আমার নিজের চাচা, খালারাও অসংখ্যবার নদীভাঙনের শিকার হয়ে সবকিছু হারিয়েছে। নদীভাঙনের কষ্ট আমি বুঝি। হাতিয়াতে বিনিয়োগের জন্য এ মাসের শেষের দিকে জাপান থেকে একটি টিম হাতিয়া পরিদর্শন করতে আসবে। আমরা যদি ঠিকভাবে কাজ করার সুযোগ পাই, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে হাতিয়া দ্বীপ সেন্ট মার্টিন থেকেও সুন্দর হবে।’

এ সময় এনসিপির নোয়াখালীর সংগঠক কাজী তানভীর, ইয়াছিন আরাফাত, মেহেদী হাসান সীমান্ত, হাতিয়া উপজেলার প্রধান সমন্বয়কারী সামছুল তিব্রিজসহ অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

পালাতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে ‘মগ লিবারেশন পার্টির’ সদস্য নিহত

কক্সবাজার সৈকতে ডুবে পর্যটকের মৃত্যু, বিষাদে রূপ নিল বন্ধুদের আনন্দ ভ্রমণ

পোঁটলা ফেলে পালাল চোরাকারবারিরা, খুলে মিলল পৌনে ৫ লাখ ইয়াবা

চিকিৎসক দেখিয়ে ফিরছিলেন বউ-শাশুড়ি, ট্রাকের ধাক্কায় দুজনই আহত

সাগরে লুটের পর ট্রলারের ইঞ্জিন বিকল করে দেয় ডাকাতেরা, ৩ দিন পর ১৫ জেলে উদ্ধার

বাড়ির আঙিনা ও পরিত্যক্ত জমিতে বস্তায় আদা চাষ, আয় বাড়ছে কৃষকের

বাঁশখালীতে মামলার বাদীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

সিসি ক্যামেরা লাগানোয় ডাকাতের থাপ্পড় খেলেন বাড়িওয়ালা

বকেয়া পরিশোধের পর পায়রা তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য কয়লা খালাস শুরু

‘এক করপোরেশন, এক পে-স্কেল’ দাবিতে সিইউএফএলে বিক্ষোভ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা