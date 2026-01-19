হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

হাটহাজারীতে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল তরুণের

হাটহাজারী ( চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

মো. আরিফ। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মো. আরিফ (১৮) নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার ফতেয়াবাদ সিটি করপোরেশন গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে চট্টগ্রাম-রাঙামাটি-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আরিফ উপজেলার উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নের মাছুয়াঘোনা এলাকার মুল্লুক শাহার বাড়ির মুহাম্মদ আব্দুল শুক্কুরের ছেলে।

রাউজান হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ উল্লাহ বলেন, মামার সঙ্গে মোটরসাইকেলে হাটহাজারীর দিকে যাচ্ছিলেন আরিফ। সামনে থাকা একটি রিকশার জন্য হঠাৎ ব্রেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আরিফ মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে যান। এ সময় রাস্তা দিয়ে যাওয়া একটি ট্রাকের পেছনের চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা যান তিনি।

