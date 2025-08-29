হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

কর্ণফুলী টানেল সরকারের লোকসান প্রজেক্টে পরিণত হয়েছে: চসিক মেয়র

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

আজ শুক্রবার দুপুরে চট্টগ্রামের আনোয়ারায় মসজিদের পুনর্নির্মাণকাজ উদ্বোধন করেন চসিক মেয়র শাহাদাত হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র শাহাদাত হোসেন বলেছেন, ফ্যাসিস্ট সরকার বড় বড় প্রজেক্ট (প্রকল্প) দেখিয়ে বড় বড় দুর্নীতি করেছে। আশপাশের যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন না হওয়ায় ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কর্ণফুলী টানেল এখন সরকারের লোকসান প্রজেক্টে পরিণত হয়েছে। অপরিকল্পিত উন্নয়ন এটি।

শাহাদাত হোসেন বলেন, সড়ক যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন না হওয়ায় এ টানেল এখন ক্ষতির মুখে পড়েছে। ভবিষ্যতে টানেলের আশপাশের এলাকা সিটি করপোরেশনের আওতাভুক্ত করে যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

আজ শুক্রবার দুপুরে চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার বোয়ালিয়া এলাকার বায়তুন নূর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ পুনর্নির্মাণকাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চসিক মেয়র এসব কথা বলেন।

মেয়র শাহাদাত হোসেন আরও বলেন, ‘ভৌগোলিক অবস্থানে আনোয়ারা শিল্প অঞ্চলের উপযোগী এলাকা। গত ১৬ বছরে এই এলাকায় অনেক উন্নয়ন করা যেত, কিন্তু এই এলাকায় বৈষম্য হয়েছে। যার কারণে এখানে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। এই উপজেলা বিএনপির ঘাঁটি। বিএনপি ক্ষমতায় এলে এই এলাকার উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।’

এ সময় বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজাম, আনোয়ারা উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ফৌজুল আমিন চৌধুরী, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মোশাররফ হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

