চবিতে সংঘর্ষ: মামলা করবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, জরুরি সিন্ডিকেট বৈঠক

চবি সংবাদদাতা

ফাইল ছবি

তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও স্থানীয় গ্রামবাসীর (জোবরা) মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় জরুরি সিন্ডিকেট ডেকেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

আজ মঙ্গলবার বেলা ৩টায় এ সিন্ডিকেট অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া সংঘর্ষের ঘটনায় আজ দুটি মামলা করার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

এদিকে সংঘর্ষের পর চবি ও আশপাশের এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। পুলিশের ধরপাকড়ের আশঙ্কায় পুরুষশূন্য হয়ে গেছে সংঘাতকবলিত জোবরা গ্রাম। আজ জরুরি সিন্ডিকেটের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।

এর আগে গতকাল সন্ধ্যায় জরুরি সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ছাত্র প্রতিনিধি ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত সম্প্রীতি কমিটির সভায় ১০টি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে জানান উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন।

মামলার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তাপ্রধান মোহাম্মদ আব্দুর রহিম বলেন, ‘গতকাল (সোমবার) রাতে মামলার জন্য আমরা থানায় গিয়েছিলাম। তবে পুলিশ, সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে আমাদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে মামলা করলে সেটি বেশি কার্যকর হবে। মামলার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আজ আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করে মামলা করা হবে।’

এদিকে এ ঘটনায় জারি হওয়া ১৪৪ ধারা এখনো চলছে। আজ মঙ্গলবার রাত ১২টা পর্যন্ত চলমান থাকবে। তবে প্রশাসন ও ছাত্র সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে এ ঘটনার একটি সুষ্ঠু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি রাখার দাবি জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট এলাকায় বাসায় দেরি করে ফেরা নিয়ে দারোয়ান ও এক ছাত্রীর মধ্যে তর্কাতর্কির পর অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এতে তিন শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হন। গ্রামবাসীর মধ্যে কয়েকজনের আহত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে।

