চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশিদের ইজারার প্রতিবাদে দিনে লাল পতাকা, রাতে মশালমিছিল

চট্টগ্রাম বন্দর ‘বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়া’র প্রতিবাদে দিনে লাল পতাকা ও রাতে মশালমিছিল হয়েছে। আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বিকেলে নগরের প্রবর্তক মোড়, কাজীর দেউড়ি এবং রাতে বড়পোল ও আশপাশ এলাকায় এই মিছিল করে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (টিইউসি) ও বন্দর রক্ষা পরিষদের ব্যানারে আন্দোলনকারীরা।
আন্দোলনকারী সূত্রে জানা গেছে, নগরের প্রবর্তক মোড়ে বিকেলে টিইউসির উদ্যোগে শ্রমিক সমাবেশ হয়। এরপর একটি লাল পতাকার মিছিল সমাবেশস্থল থেকে শুরু করে কাজীর দেউড়িতে গিয়ে শেষ হয়।
এর আগে সমাবেশে বন্দরের এনসিটিসহ অন্যান্য স্থাপনা ইজারা দেওয়ার উদ্যোগ বন্ধ করা এবং লালদিয়ার চর ও পানগাঁওয়ের ইজারা চুক্তি বাতিলের দাবিতে ৫ ডিসেম্বর নগরের সাগরিকা এলাকায় শ্রমিক সমাবেশ সফল করার আহ্বান জানানো হয়।
সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে টিইউসি চট্টগ্রাম জেলার সভাপতি তপন দত্ত বলেন, স্কপের নেতৃত্বে বন্দর রক্ষা আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এরপরেও সরকারের যদি বোধোদয় না হয়, তাহলে আরও জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশের শ্রমিক ও সচেতন জনগণ এ ধরনের কোনো ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন হতে দেবে না।
তপন দত্ত শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন ও শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের ৯ দফা দাবি দ্রুত মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।
টিইউসির যুগ্ম সম্পাদক ইফতেখার কামাল খানের সঞ্চালনায় সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন বন্দর জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহীম খোকন, কার্যকরী সভাপতি শামসুর রহমান স্বপনসহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতারা।
এদিকে বন্দর রক্ষা পরিষদের উদ্যোগে রাত ৮টায় নগরের হালিশহর থানাধীন ওয়াপদা মোড় থেকে বড়পোল পর্যন্ত মশালমিছিল হয়েছে। মিছিলে বামসহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন।
বন্দর রক্ষা পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক চিরন্তন চিরু বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরের সিসিটি, এনসিটিসহ লাভজনক স্থাপনা বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিবাদের অংশ হিসেবে এই কর্মসূচি পালিত হয়েছে।