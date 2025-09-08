হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

হাতি তাড়ানোর বৈদ্যুতিক ফাঁদে কিশোরের মৃত্যু, উদ্ধার করতে গিয়ে আহত ২

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

মোহাম্মদ জাহেদ। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় বন্য হাতির তাণ্ডব থেকে রক্ষা পেতে স্থানীয়দের তৈরি বৈদ্যুতিক ফাঁদে জড়িয়ে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে একই ফাঁদে জড়িয়ে দুজন আহত হন। আজ সোমবার বিকেলে উপজেলার বৈরাগ ইউনিয়নের ফকির খিল বিলে এ ঘটনা ঘটে।

মারা যাওয়া কিশোরের নাম মোহাম্মদ জাহেদ (১৫)। সে ওই ইউনিয়নের বৈরাগ খান বাড়ির আবদুল হাফেজের ছেলে। আহত দুজন হলেন জাহেদের চাচাতো ভাই আমির খান (২৪) ও গোলবাহার বেগম (৪০) নামের এক নারী।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কয়েক বছর ধরে পাহাড় থেকে চারটি বন্য হাতির একটি দল বৈরাগ ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় খাদ্যের সন্ধানে লোকালয়ে নেমে আসে। হাতির পালটি ওই এলাকায় রাতদিন তাণ্ডব চালায়। এ জন্য স্থানীয়রা ফকির খিল বিলের কৃষিজমিতে বৈদ্যুতিক ফাঁদ পেতে রাখেন।

আজ বিকেলে বিল থেকে গরু আনতে গিয়ে ফাঁদে বিদ্যুতায়িত হয় কিশোর জাহেদ। তার চিৎকারে আশপাশ থেকে নারীসহ দুজন উদ্ধারে এগিয়ে এসে তাঁরাও বিদ্যুতায়িত হন। এলাকাবাসী পরে ঘটনাস্থল থেকে তাঁদের উদ্ধার করে উপজেলা হাসপাতালে নিলে দায়িত্বরত চিকিৎসক জানান, জাহেদ বেঁচে নেই। এ ছাড়া আহত ব্যক্তিরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়িতে চলে যান। সন্ধ্যায় পুলিশ এসে জাহেদের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

জাহেদের মামাতো ভাই মো. শাকিল বলেন, হাতির তাণ্ডব থেকে রক্ষা পেতে স্থানীয়রা কৃষিজমিতে কভারবিহীন বৈদ্যুতিক তার টাঙিয়ে রেখেছেন। দিনের বেলায় হাতি না এলেও তারে বিদ্যুতের সংযোগ দিয়ে রাখা হয়। এসব তার ভালো করে দেখাও যায় না।

আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, বিদ্যুতায়িত হয়ে এক কিশোরের মারা যাওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত করে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

