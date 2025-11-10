হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

হাসপাতাল থেকে তুলে নেওয়া হয় ছাত্রলীগ নেতাকে, থানায় দিতে গিয়ে ৩ অপহরণকারী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

তিন অপহরণকারী গ্রেপ্তার। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের বেসরকারি হাসপাতাল থেকে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের এক নেতাকে প্রকাশ্যে তুলে নিয়ে রাতভর রেখে পরদিন থানায় তুলে দিতে গেলে অপহরণকারীদের তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ওই নেতার বাবার করা মামলায় সোমবার তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পাঁচলাইশ থানার পুলিশ।

নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের ওই নেতার নাম মো. ফয়সাল মাহমুদ ফাহাদ। গত বছর ছাত্রলীগের সম্মেলনে তিনি কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ থানার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তবে পুলিশ বলেছে, ওষুধ কোম্পানি হেলথ কেয়ার ফার্মাসিটিক্যাল্সের সেলস্ অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন ফয়সাল।

পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার তিনজন হলেন-আশরাফুল আমিন (২৯), তারিক আসিফ (২৭) ও শাহাদাত হোসেন শান্ত (২০)। আসামি মোহাম্মদ আবুল সাজ্জাদ ওরফে আদর (৩২) ও আমিমুল এহসান ফাহিম (২৫) পলাতক রয়েছেন।

গত রোববার রাতে ‘মব’ সৃষ্টি করে চট্টগ্রাম নগরের পাঁচলাইশ থানাধীন বেসরকারি পার্কভিউ হাসপাতালের ভেতর থেকে ফাহাদকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে রাউজানের একটি বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছিল।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, রাউজানে নেওয়ার পর ফাহাদের পরিবারের কাছ থেকে মুক্তিপণ চাওয়া হয় এবং তাঁকে নির্যাতন করা হয়। একই সময় অপহরণের ঘটনার সিসিটিভির একটি ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হলে ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর পুলিশ তৎপরতা চালায়। পরে চাপের মুখে অপহরণকারীদের কয়েকজন ওই ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে নাশকতা চেষ্টার অভিযোগ এনে সকালে পাঁচলাইশ থানার পুলিশের হাতে তুলে দিতে আসে। পুলিশ সবকিছু যাচাইয়ের পর অপহরণে জড়িতদের গ্রেপ্তার করে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ফাহাদ চট্টগ্রামের পার্কভিউ হাসপাতালে তাঁর মাকে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন। এ সময় অপহরণের ঘটনাটি ঘটে। ওই ঘটনায় হাসপাতালে থাকা সিসিটিভি ফুটেজের একাধিক ভিডিওতে দেখা যায়, প্রকাশ্যে বিনা বাধায় সবার সমানে দিয়ে চার থেকে পাঁচজন তরুণ ফাহাদকে কলার ধরে টেনেহিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁর দুই হাত দুই পাশ থেকে ধরে রাখা হয়েছিল।

পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলাইমান সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ফাহাদ নামে ওই যুবককে পাঁচলাইশ থেকে তুলে নিয়ে রাউজান উপজেলার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাঁকে অপহরণের সঙ্গে জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’

