বিষপানে গৃহবধূর মৃত্যু, হাসপাতালে দেওয়া ভিডিও বার্তায় স্বামী-শাশুড়ির বিরুদ্ধে অভিযোগ

চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় যৌতুকের দাবিতে এক গৃহবধূকে বিষ খাইয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। মৃত্যুর আগে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় স্বামী ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে বিষ খাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ করে একটি ভিডিও বার্তা দেন ওই গৃহবধূ। ১৮ সেকেন্ডের ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে।
নিহত গৃহবধূর নাম আমেনা বেগম (২৪)। তিনি সাতকানিয়া উপজেলার সদর ইউনিয়নের বারদোনা বাহাদিরপাড়া এলাকার আবু বক্করের ছেলে মোহাম্মদ ইউসুফের স্ত্রী। তাঁদের আড়াই বছর বয়সী জাইমা নামের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে।
নিহত আমেনার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ২০২২ সালের ৫ আগস্ট চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার পদুয়া ইউনিয়নের মীরপাড়া গ্রামের শফিক আহমেদের মেয়ে আমেনা বেগমের সঙ্গে সাতকানিয়ার মোহাম্মদ ইউসুফের পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন বিভিন্ন সময় যৌতুক ও নগদ টাকার দাবি করছিলেন। এ নিয়ে গৃহবধূ আমেনা বেগমকে প্রায়ই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হতো বলে অভিযোগ পরিবারের।
পরিবারের দাবি, গত শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) রাতে শ্বশুরবাড়ির লোকজন আমেনা বেগমকে বিষ খাইয়ে দেন। পরে তাঁকে প্রথমে লোহাগাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। সেখানকার চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। সেখানে শনিবার দুপুরের দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
নিহত আমেনা বেগমের বড় ভাই মোহাম্মদ ফোরকান বলেন, ‘বিয়ের সময় যৌতুক ও নগদ ২ লাখ ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। এরপরও বিভিন্ন সময়ে টাকা দাবি করে নির্যাতন চালানো হয়েছে। এখন আমার বোনকে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়েছে। আমরা এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।’
সাতকানিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সুদীপ্ত রেজা জয়ন্ত বলেন, গৃহবধূকে বিষ খাইয়ে হত্যার অভিযোগ-সংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের সহায়তায় অভিযুক্ত স্বামী মোহাম্মদ ইউসুফকে চট্টগ্রাম নগর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।