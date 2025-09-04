হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে বসতঘরে চুরি

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

বসতঘরে চুরি। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে বসতঘরে চুরির ঘটনা ঘটেছে। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ২টার দিকে উপজেলার হিঙ্গুলী ইউনিয়নের তালতলা মোহাম্মদপুর গ্রামের সালামত উল্লাহ ভূঁইয়া বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য তারেক জানান, চোরেরা গভীর রাতে ঘরে ঢুকে তিনটি রুমের আলমারি ও ওয়ার্ডরোবের তালা ভেঙে ১৫ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ ৫০ হাজার টাকা নিয়ে যায়।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবার জোরারগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হালিম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

