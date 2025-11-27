চট্টগ্রামে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ, পুলিশ কর্মকর্তাসহ নিহত ২

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন পুলিশ কর্মকর্তাসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুজন।
আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে উপজেলার পাইন্দং ইউনিয়নের আমতল এলাকায় চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন মানিকছড়ি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ও মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার বাসিন্দা লিয়াকত আলীর ছেলে সাইফুল ইসলাম (৪০) এবং মানিকছড়ি উপজেলার ফকিরটিলার মুহাম্মদ ইসমাঈলের ছেলে মো. হাফিজ (৩০)।
আহত ব্যক্তিরা হলেন মানিকছড়ি থানা-পুলিশের কনস্টেবল আব্দুল্লাহ্ আল নোমান (২৬) এবং মোটরসাইকেল আরোহী মো. ইয়াছিন (২০)। আহত দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সন্ধ্যার দিকে পাইন্দং আমতল এলাকায় দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে চার আরোহী গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের দ্রুত উদ্ধার করে নাজিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পথেই এসআই সাইফুল ইসলাম ও মো. হাফিজের মৃত্যু হয়।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মনোজ চৌধুরী বলেন, চারজনকে হাসপাতালে আনা হয়। এর মধ্যে দুজন মৃত ছিলেন। অন্য দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে চমেকে পাঠানো হয়েছে।
নাজিরহাট হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহাবুদ্দীন বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় একজন পুলিশ সদস্যসহ দুজন নিহত ও দুজন আহত হয়েছেন। চারজনই মোটরসাইকেল আরোহী ছিলেন।