কুমিল্লা-২ আসন পুনর্বহালের দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ

গজারিয়া (প্রতিনিধি) মুন্সিগঞ্জ 

কুমিল্লা-২ (হোমনা-মেঘনা) আসন বহাল রাখার দাবিতে আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লা-২ (হোমনা-মেঘনা) আসন বহাল রাখার দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে হোমনা-মেঘনা নাগরিক সমাজের ব্যানারে এই বিক্ষোভ করা হয়।

মেঘনা থানাসংলগ্ন এলাকা মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার ভাটেরচর নতুন রাস্তায় মহাসড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। এতে উভয় লেনে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী ও যানবাহনের চালকেরা।

আন্দোলনকারীরা বলেন, সরকার জনগণের আবেগ-আকাঙ্ক্ষা অনুধাবন না করে এমন জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভৌগোলিক কারণে হোমনা ও মেঘনা উপজেলা পাশাপাশি, যাতায়াত ব্যবস্থাও একই পথে। তাই কুমিল্লা-২ (হোমনা-মেঘনা) আসন বহাল রাখার দাবি জানান তাঁরা।

মেঘনা উপজেলার লুটেরচর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল ওয়াদুদ মুন্সী বলেন, ‘কুমিল্লার মেঘনা ও হোমনার মানুষ একসঙ্গে থাকতে চান। তাঁদের আর কোনো দাবি নেই। সরকারকে আমাদের দাবি মেনে নেওয়ার অনুরোধ করছি।’

খোরশেদ আলম মিন্টু নামের একজন বলেন, ‘আমাদের দাবি মানা না হলে মেঘনা ও হোমনার সর্বস্তরের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক পুরো একদিন বন্ধ করে দেওয়া হবে।’

হোমনা-মেঘনা নাগরিক সমাজের নেতাসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে জাতীয় সংসদের ৩৯টি আসনের সীমানায় পরিবর্তন এনে খসড়া প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন।

