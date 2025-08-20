হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

কুমিল্লায় স্বামীর মোটরসাইকেল থেকে পড়ে নারী নিহত

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 

সন্তানের সঙ্গে হ্যাপি রানী বণিক। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লা শহর থেকে চিকিৎসক দেখিয়ে ফেরার পথে স্বামীর মোটরসাইকেল থেকে পড়ে এক নারী নিহত ও তাঁর স্বামী আহত হয়েছেন। বুড়িচং উপজেলার শংকুচাইল এলাকায় সিন্দুরা সেতুতে গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত নারীর নাম হ্যাপি রানী বণিক (৪৪)। তিনি ব্রাহ্মণপাড়া সদর এলাকার বাসিন্দা ও সদর বাজারের জুয়েলারি ব্যবসায়ী রঞ্জিত বণিকের স্ত্রী।

প্রাথমিক চিকিৎসা নেওয়া আহত রঞ্জিত জানান, রাতে জেলা শহর থেকে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন তাঁরা। পথে সিন্দুরা সেতুতে উঠতেই হ্যাপি হঠাৎ বাইক থেকে সড়কে ছিটকে পড়েন। এতে তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। সেই সঙ্গে রঞ্জিত আহত হন। পরে আশপাশের লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক হ্যাপিকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে বুড়িচং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আজিজুল হক বলেন, দুর্ঘটনার খবর শুনে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছিল। তবে সেখানে কাউকে পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে থানায় কোনো অভিযোগও করা হয়নি।

সম্পর্কিত

কুমিল্লায় মহাসড়ক দখলমুক্ত করতে তিন শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

ফের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তের ওপারে গোলাগুলি

অনৈতিক সম্পর্ক দেখে ফেলায় ভাতিজাকে হত্যা: চাচির যাবজ্জীবন, প্রেমিকের মৃত্যুদণ্ড

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের আন্দোলনে পুলিশের লাঠিপেটা, আটক ২৮, পরে মুক্ত

ফ্রি ইন্টারনেট না পেয়ে ব্যবসায়ীকে মারধর, এসআই প্রত্যাহার

লক্ষ্মীপুরে শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা, দুজন আটক

অসুস্থ প্রতিবেশীকে হাসপাতালে দিয়ে ফেরার পথে ট্রাকচাপায় প্রাণ গেল অটোচালকের

জরিমানায় মুক্তি: ধর্ষণে অভিযুক্ত সেই ৫ জনের ৩ জন আটক

কুমিল্লায় সেনা অভিযানে ৫২ পাসপোর্টসহ গ্রেপ্তার যুবক

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা