হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ডে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে চালক নিহত, সহকারী আহত

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া ট্রাক থেকে চালকের মরদেহ বের করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে দুটি পণ্যবাহী ট্রাকের সংঘর্ষে একজন চালক নিহত হয়েছেন এবং তার সহকারী গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ রোববার ভোর ৫টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কদমরসুল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও হাইওয়ে পুলিশ জানায়, ঢাকামুখী একটি পণ্যবাহী ট্রাক মহাসড়কের কদমরসুল এলাকা অতিক্রম করছিল। এ সময় পেছন থেকে আরেকটি নিয়ন্ত্রণহীন ট্রাক সজোরে সেটিকে ধাক্কা দেয়। এতে নিয়ন্ত্রণহীন ট্রাকটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং চালক মো. সেলিম (৩৩) ও তাঁর সহকারী মো. রবিন (২০) ভেতরে আটকা পড়েন।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে কুমিরা ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আটকা পড়া চালকের মরদেহ এবং আহত সহকারীকে উদ্ধার করে। পরে আহত রবিনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাইওয়ে পুলিশ জানিয়েছে, নিহত চালক ও আহত সহকারী উভয়েই বগুড়ার বাসিন্দা।

কুমিরা ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ স্টেশন কর্মকর্তা মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘আমরা দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্রাকের সামনের অংশ কেটে চালকের মরদেহ এবং আহত সহকারীকে উদ্ধার করেছি। আহত সহকারীকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এবং নিহত চালকের মরদেহ বার আউলিয়া হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’

বার আউলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মমিন দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাকটি মহাসড়ক থেকে সরিয়ে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে নিহত চালকের মরদেহ তাঁর স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’

