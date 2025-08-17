হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

নাইক্ষ্যংছড়িতে রোহিঙ্গা যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান) প্রতিনিধি  

নুরুল আবছার। ছবি: সংগৃহীত

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি কচুবনিয়া এলাকায় একটি ড্রাগন বাগান থেকে নুরুল আবছার (২২) নামের এক রোহিঙ্গা যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার কুমির প্রজননকেন্দ্র-সংলগ্ন ওই বাগান থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়েছে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

আবছার কক্সবাজারের উখিয়ার ১৮ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের জি ব্লকের বাসিন্দা জাফর আলমের ছেলে এবং তিনি পেশায় অটোরিকশাচালক ছিলেন।

পরিবারের বরাতে জানা গেছে, গতকাল শনিবার সকালে অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন আবছার। এর পর থেকে তাঁর কোনো খোঁজ মেলেনি। রাতভর চেষ্টা করেও মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করতে না পারায় পরিবার খোঁজাখুঁজি শুরু করে। আজ সকালে স্থানীয়রা ড্রাগনবাগানে তাঁর গলাকাটা লাশ দেখতে পান। তবে ঘটনাস্থল থেকে তাঁর অটোরিকশা ও মোবাইল ফোন খুঁজে পাওয়া যায়নি।

স্থানীয়দের ধারণা, ছিনতাইকারীদের কবলে পড়ে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

এ বিষয়ে ঘুমধুম পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ জাফর ইকবাল জানান, নিহতের গলায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।

নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাসরুরুল হক বলেন, কে বা কারা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তদন্ত চলছে।

