নোয়াখালীতে অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার

নোয়াখালীতে অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার

নোয়াখালী প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার নবীপুর ইউনিয়ন থেকে জাহিদ হোসেন (১৮) নামের এক তরুণের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে নবীপুর ইউনিয়নের গোবিন্দপুর পূর্বপাড়া এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।

মৃত জাহিদ হোসেন নবীপুর ইউনিয়নের বিষ্ণপুর গ্রামের পশ্চিমপাড়ার ওজি উল্যার ছেলে। তিনি অটোরিকশাচালক ছিলেন।

মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, অটোরিকশা চালানো শেষে গতকাল মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে রিকশাটি বাড়িতে রেখে যান জাহিদ। রাতে আর বাড়িতে ফিরে আসেননি তিনি। সম্ভাব্য সব স্থানে খোঁজাখুঁজি করে তাঁর কোনো সন্ধান পাননি তাঁরা। আজ সকালে বাড়ির পাশের একটি মুরগির খামারের কাছে জাহিদের লাশ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। পরে বিষয়টি থানায় অবগত করলে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে। লাশের সঙ্গে একটি বিদ্যুতের তার পড়ে ছিল বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সেনবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নোমান বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত শেষে তাঁর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে এবং পরে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

