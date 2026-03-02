হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

শাহ আমানতে মধ্যপ্রাচ্যের ফ্লাইটে অচলাবস্থা, ২৮ ফ্লাইট বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ফাইল ছবি

মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। গত শনিবার বিকেল থেকে আজ সোমবার সকাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিমানবন্দরের ২৮টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে।

শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা ইব্রাহীম খলিল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ইব্রাহীম খলিল জানান, যুদ্ধ শুরু হওয়ায় গত শনিবার থেকে আজ সোমবার সকাল পর্যন্ত বহির্গমন ও আগমনী মিলিয়ে ২৮টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে শনিবার ছয়টি, গতকাল রোববার ১৪টি ও আজ আটটি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।

তবে গতকাল রাতে সালাম এয়ারওয়েজের ওভি-৪০৩ ও আজ সকাল ৮টায় ওভি-৪০১ ফ্লাইট দুটি মাসকাট থেকে চট্টগ্রাম এসেছে এবং আজ সকাল সাড়ে ৯টায় একই এয়ারলাইনসের ওভি-৪০২ ফ্লাইটটি চট্টগ্রাম ছেড়ে গেছে বলেও জানান এই কর্মকর্তা।

গত শনিবার সারা দিন বন্ধ থাকার পর গতকাল বিকেলে বিমান বাংলাদেশের জেদ্দাগামী ‘বিজি ১৩৫’ ফ্লাইটটি বিকেল ৪টা ৩৫ মিনিটে চট্টগ্রাম থেকে ৪১৯ জন যাত্রী নিয়ে ছেড়ে যাওয়ার তথ্য জানিয়েছেন তিনি।

শনিবার সকাল থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও এর বাইরেও বিমান চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে আকাশসীমা কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। ইরান ও ইসরায়েলের আকাশসীমা বন্ধ রয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, ইরাক, কুয়েত ও কাতারও আকাশসীমা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে ব্যস্ততম দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ আবুধাবি ও দোহার বিমানবন্দরগুলো বন্ধ রয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত দুবাই বিমানবন্দর থেকে সব ফ্লাইট পরিচালনা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এর প্রভাব পড়েছে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে। এতে ওমরা ও মধ্যপ্রাচ্যগামী যাত্রীরা বিপাকে পড়েছেন।

জানা গেছে, অনেকের পাসপোর্ট-ভিসার মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। অনেক প্রবাসী জানান, তাঁরা দ্রুত নির্দিষ্ট সময়ে কর্মস্থলে না পৌঁছালে তাঁদের বিরাট সমস্যা হয়ে যাবে।

আজ সবশেষ তথ্যে চট্টগ্রাম শাহ আমানত কর্তৃপক্ষ জানায়, বেলা ১টা ৩৫ মিনিটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ফ্লাইট BG135 জেদ্দা থেকে অত্র বিমানবন্দরে অবতরণ করে এবং ২টা ৫০ মিনিটে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যায়।

এ ছাড়া ইতিমধ্যে আজ বিকেলে এয়ার অ্যারাবিয়ার মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত দুটি অ্যারাইভাল ফ্লাইট এবং ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের একটি ডিপার্চার ফ্লাইট বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

