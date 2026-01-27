হোম > সারা দেশ > চাঁপাইনবাবগঞ্জ

বস্তিতে পানি নিয়ে ঝগড়ায় দিনমজুরকে পিটিয়ে হত্যা, নারীসহ আটক ৭

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি

চাঁপাইনবাবগঞ্জে রেলবস্তিতে দিনমজুরকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

খাবার পানি নেওয়াকে কেন্দ্র করে চাঁপাইনবাবগঞ্জে রেলবস্তিতে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নারীসহ সাতজনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার প্রান্তিকপাড়া রেলবস্তি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম নাসির উদ্দিন বাসু (৪৫)। তিনি পৌর এলাকার আলীনগর ভূতপুকুর মহল্লার আকতার হোসেন মুন্সীর ছেলে। শহরের প্রান্তিকপাড়া রেলবস্তি এলাকায় ভাড়া থাকতেন এবং দিনমজুরের কাজ করতেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলম এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বস্তিতে ট্যাপ কল থেকে পানি নেওয়াকে কেন্দ্র করে নাসির উদ্দিনের সঙ্গে নূরী নামের এক নারীর কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে ওই নারী মোবাইল ফোনে লোকজনকে ডাকলে তারা এসে নাসির উদ্দিনকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে।

পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় নাসির উদ্দিনকে উদ্ধার করে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হাসপাতালের প্রেরণ করে।

জানতে চাইলে হাসপাতালের চিকিৎসক আব্দুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘রোগীকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, মাথায় আঘাত পাওয়ায় হয়তো তার মৃত্যু ঘটেছে। তবে ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর আসল কারণ জানা সম্ভব হবে।’

ওসি নূরে আলম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে।

সম্পর্কিত

জামায়াত নেতাকে টুঁটি চেপে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ বিএনপি প্রার্থীর ছেলের বিরুদ্ধে

চাঁপাইনবাবগঞ্জে দাঁড়িপাল্লার ব্যানার, ফেস্টুন পুড়িয়ে ও ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ

ভারত যাওয়ার পথে এক মানব পাচারকারীসহ আটক ৪ যুবক

ভারত থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জে অবৈধ অনুপ্রবেশ, বিজিবির হাতে আটক ১৭ বাংলাদেশি

বিনা মামলায় আ.লীগের নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার হলে থানা ঘেরাও করব: হারুনুর রশীদ

চাঁপাইনবাবগঞ্জের দুজনকে আটক করেছে ভারতীয় পুলিশ

বিএসএফ-কাণ্ড: রবিউলের মরদেহে ৬ স্থানে আঘাতের চিহ্ন

বিএসএফের হাতে আটকের পর মারা যাওয়া রবিউলের লাশ হস্তান্তর

চাঁপাইনবাবগঞ্জে মনোনয়নপত্র জমা দেননি বিএনপির বিদ্রোহী নেতারা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে সীমান্ত দিয়ে ৫ জনকে ঠেলে পাঠাল বিএসএফ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা