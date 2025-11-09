চাঁদপুরের ৫টি আসন: জমে উঠেছে ভোটের প্রচার

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে চাঁদপুরে জমে উঠেছে ভোটের প্রচার। প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভোটারদের কাছে ছুটে যাচ্ছেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা। জেলার পাঁচটি আসনে আগে থেকে মাঠে তৎপর জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী আন্দোলন। ৩ নভেম্বর বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকে জোরেশোরে প্রচারে নেমেছেন দলটির প্রার্থীরা। তবে এনসিপি ও গণঅধিকার পরিষদের তেমন তোড়জোড় দেখা যায়নি।
চাঁদপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সলিম উল্লাহ সেলিম বলেন, ‘জেলার পাঁচটি আসনে যাঁদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁরাই চূড়ান্ত প্রার্থী। নেতা-কর্মীরাও তাঁদের পক্ষে মাঠে নেমেছেন। বিজয় নিশ্চিত করতে আমরা শেষ পর্যন্ত কাজ করে যাব।’
জেলা জামায়াতের প্রচার সম্পাদক অ্যাডভোকেট মো. শাহজাহান খান বলেন, প্রাথমিকভাবে পাঁচজনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। অন্য দলের সঙ্গে সমঝোতা না হলে উনারাই চূড়ান্ত।
কেন্দ্র থেকে চূড়ান্ত ঘোষণা দেওয়া হবে।
চাঁদপুর-১ (কচুয়া) আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী সাবেক প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। ১৯৯৬ ও ২০০১ সালেও তিনি এখান থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। জামায়াতে ইসলামীর সম্ভাব্য প্রার্থী ইসলামিক স্কলার মুহাদ্দিস আবু নছর আসরাফী। ইসলামী আন্দোলন থেকে মনোনয়ন পেতে পারেন মুফতি ওমর ফারুক কাসেমী। তিনি ওলামা-মাশায়েখ আইম্মা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। এই আসনে মোট ভোটার ৩ লাখ ৫১ হাজার ৯৩৩ জন।
চাঁদপুর-২ (মতলব উত্তর ও দক্ষিণ) আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ড. জালালউদ্দিন। তিনি ২০১৮ সালেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। জামায়াতের মনোনয়ন পেতে পারেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুবিন। ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী হতে পারেন মুফতি মানসুর আহমেদ সাকি। এই আসনে মোট ভোটার ২ লাখ ৫১ হাজার ৯০৬ জন।
চাঁদপুর-৩ (সদর ও হাইমচর) আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী দলের জেলা সভাপতি শেখ ফরিদ আহমেদ মানিক। ২০১৮ সালেও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী দলের জেলা সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মো. শাহজাহান মিয়া। তিনি সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান। ইসলামী আন্দোলনের মনোনয়ন পেতে পারেন কুমিল্লা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ মো. জয়নাল আবেদীন। গণঅধিকার পরিষদ থেকে আলোচনায় রয়েছেন সাংবাদিক মো. জাকির হোসেন। এই আসনে ভোটার সংখ্যা ২ লাখ ৮০ হাজার ৮১১ জন।
চাঁদপুর-৪ (ফরিদগঞ্জ) আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মো. হারুনুর রশিদ। তিনি ২০০৮ সালে এই আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী দলের জেলা আমির মো. বিল্লাল হোসেন মিয়াজী। ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী হতে পারেন দলের সংখ্যালঘুবিষয়ক সম্পাদক মকবুল হোসাইন। এই আসনে ভোটার সংখ্যা ২ লাখ ৪৬ হাজার ৪৪ জন।
চাঁদপুর-৫ (শাহরাস্তি-হাজীগঞ্জ) আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী দলের সাবেক জেলা সভাপতি প্রকৌশলী মমিনুল হক। ২০০৮ সালে এই আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১ লাখেরও বেশি ভোট পান তিনি। জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী অধ্যাপক মো. আবুল হোসাইন। তিনি শাহরাস্তি উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান। ইসলামী আন্দোলনের মনোনয়ন পেতে পারেন দলের হাজীগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি মোহাম্মদ আলী। এই আসনে মোট ভোটার ২ লাখ ৬৪ হাজার ৩৬৫ জন।