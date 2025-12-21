হোম > সারা দেশ > চাঁদপুর

চাঁদপুরে শতাধিক যানবাহনে যৌথ বাহিনীর তল্লাশি

চাঁদপুর প্রতিনিধি

যৌথ বাহিনীর তল্লাশি। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করে সেনাবাহিনী চেকপোস্ট বসিয়ে ১২৫টি যানবাহনে তল্লাশি চালায়। এ সময় পাঁচটি প্রাইভেট কারের বিরুদ্ধে মামলা করে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

আজ রোববার (২১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় চাঁদপুর আর্মি ক্যাম্প থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, আজ সকাল ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত ফরিদগঞ্জ উপজেলার ভাটিয়ালপুর এলাকায় ভ্রাম্যমাণ চেকপোস্ট বসিয়ে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ সময় লাইসেন্সবিহীন চালক, ফিটনেসবিহীন গাড়ি, অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালানো ও হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল চালনোর বিরুদ্ধে ১২৫টি যানবাহনে তল্লাশি করা হয়।

চাঁদপুর সদর আর্মি ক্যাম্পের অপারেশনাল অফিসার লেফটেন্যান্ট জাবিদ হাসান বলেন, দেশের চলমান পরিস্থিতিতে ট্রাফিক আইনের পরিপন্থী সব প্রকার অবৈধ কার্যক্রম দমনসহ আইনের শাসন সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর কঠোর অবস্থান অব্যাহত থাকবে।

