চাঁদপুরে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী এম এ হান্নান বিজয়ী

চাঁদপুর-৪ (ফরিদগঞ্জ) আসনে বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত স্বতন্ত্র (বিদ্রোহী) প্রার্থী এম এ হান্নান চিংড়ি প্রতীক নিয়ে ৪ হাজার ৬২৭ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেছেন। তিনি ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যাংকিং ও রাজস্ববিষয়ক সম্পাদক লায়ন মো. হারুনুর রশিদকে হারিয়েছেন।
নির্বাচনে ১১৮টি কেন্দ্র ও পোস্টাল ভোট থেকে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী এম এ হান্নান ৭৩ হাজার ৮৪২ ভোট পেয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী লায়ন মো. হারুনুর রশিদ পেয়েছেন ৬৯ হাজার ২১৫ ভোট।
১১ দলীয় জোটের দাঁড়িপাল্লার প্রার্থী মাওলানা বিল্লাল হোসেন মিয়াজী পেয়েছেন ৬৬ হাজার ৫০৫ ভোট।