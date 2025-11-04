হোম > সারা দেশ > চাঁদপুর

মনোনয়নবঞ্চিত হওয়ায় চাঁদপুরে আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ

চাঁদপুর ও ফরিদগঞ্জ প্রতিনিধি

আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এম এ হান্নানের অনুসারীরা। ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিতে হান্নান দল থেকে মনোনয়ন না পাওয়ায় বিক্ষোভ করছেন তাঁরা। আজ মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত উপজেলা সদরের বাসস্ট্যান্ড ফরিদগঞ্জ-রায়পুর সড়ক হান্নান সমর্থকেরা অবরোধ করে রাখেন। পরে থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তাঁদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করে।

সকাল থেকেই ফরিদগঞ্জ পৌর বিএনপি ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা বাসস্ট্যান্ডে জড়ো হন। সেখানে তাঁরা টায়ারে আগুন দিয়ে সড়ক অবরোধ করেন। এ সময় তাঁরা বিএনপি থেকে মনোনয়ন পাওয়া লায়ন মো. হারুনুর রশিদের বিলবোর্ড ভাঙচুর করে আগুন জ্বালিয়ে দেন। অবরোধ ও ভাঙচুরের ফলে সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও সাবেক পৌর মেয়র মঞ্জিল হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক আমির হোসেন খসরু মোল্লা, যুগ্ম আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম পাটোয়ারী, পৌর বিএনপির সভাপতি আমানত গাজী, উপজেলা যুবদলের সভাপতি আমজাদ হোসেন শিপন, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম নান্টু, পৌর যুবদলের সভাপতি ইমাম হোসেন পাটোয়ারী, সাধারণ সম্পাদক আমিন মিজি, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আক্তার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন, উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি মেহেদী হাসান মঞ্জুর, সাধারণ সম্পাদক আবু ইউসুফ চৌধুরী শাওন, পৌর ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন শিবলুসহ প্রায় ৫ শতাধিক নেতা-কর্মী।

এ সময় বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও সাবেক মেয়র মঞ্জিল হোসেন, পৌর বিএনপির সভাপতি আমানত গাজী, উপজেলা যুবদলের সভাপতি আমজাদ হোসেন শিপন, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম নান্টু, জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ফারুক খান ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম।

বক্তারা বলেন, ‘আমাদের প্রিয় নেতা ও দুর্দিনের সাহসী সংগঠক এম এ হান্নানকে দল মনোনয়ন না দেওয়ায় তৃণমূল নেতা-কর্মীরা হতাশ। আমরা চাই, কেন্দ্রীয় নেতারা আমাদের দাবির প্রতি সম্মান দেখিয়ে তাঁকেই আবার মনোনয়ন প্রদান করবেন।’ তাঁরা আরও বলেন, দলীয় মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা করে আলহাজ এম এ হান্নানকে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী ঘোষণা না করা পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।’

এদিকে ধানের শীষ প্রতীকের মনোনয়ন পেয়ে সাবেক সংসদ সদস্য লায়ন মো. হারুনুর রশিদসমর্থিত নেতা-কর্মীরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

এর আগে সোমবার (৩ নভেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে একই স্থানে বিলবোর্ড ও টায়ারে আগুন এবং সড়ক অবরোধ করে এ বিক্ষোভ শুরু করেন হান্নান সমর্থকেরা। পরে তাঁরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে থানা মোড়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন।

সম্পর্কিত

তাবলিগে যাওয়া তরুণের প্রাণ গেল ডাকাতিয়া নদীতে ডুবে

জুলাই মঞ্চের নেত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ, এনসিপির নেতা গ্রেপ্তার

শাহরাস্তিতে বসতবাড়ি থেকে ১২টি গোখরা সাপ উদ্ধার

আমনখেতে ইঁদুরের উপদ্রব, দুশ্চিন্তায় কৃষক

নিষেধাজ্ঞা শেষে জাল-নৌকা নিয়ে নদীতে জেলেরা

নিষেধাজ্ঞা শেষে নদীতে নেমেছেন জেলেরা, মাছঘাটে কর্মচাঞ্চল্য

চাঁদপুরে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখায় ট্রমা সেন্টারকে জরিমানা

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ ধরায় ১৯ দিনে ৮৭ জেলে গ্রেপ্তার

চাঁদপুর মেডিকেল কলেজের জন্য ডাকাতিয়ার পাড়ে অধিগ্রহণ হচ্ছে ৩০ একর জমি

নিম্নমানের ইট দিয়ে সড়ক নির্মাণ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা