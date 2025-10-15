নিষেধাজ্ঞা অমান্য: চাঁদপুরে ইলিশ ধরায় ১১ দিনে ৬১ জেলে গ্রেপ্তার

চাঁদপুরের পদ্মা-মেঘনার অভয়াশ্রম এলাকায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ ধরায় গত ১১ দিনে ৬১ জেলেকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স। আজ বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকালে জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে এসব তথ্য জানানো হয়।
৪ অক্টোবর থেকে ১৪ অক্টোবর সন্ধ্যা পর্যন্ত টাস্কফোর্সের পৃথক অভিযানে এসব জেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়।
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা কার্যালয়ের সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা ফারহানা আক্তার রুমা বলেন, ১১ দিনে অভয়াশ্রম এলাকার ৭০ কিলোমিটার এলাকায় ৩২টি মোবাইল কোর্ট ও ২১৩ অভিযান পরিচালিত হয়। পরিদর্শন করা হয় ১৫টি অবতরণ কেন্দ্র, ১৩৭টি মাছ ঘাট, ৭৩২টি আড়ত ও ৪০৩টি বাজার। জব্দ করা হয় ৪৯৫ কেজি ইলিশ ও ২ লাখ ৪২ হাজার মিটার জাল। জালের আনুমানিক মূল্য ৫৯ লাখ ২১ হাজার টাকা। আটক ৬১ জেলের বিরুদ্ধে ৪২টি পৃথক মামলা হয়েছে। জরিমানা আদায় করা হয়েছে ৩৪ হাজার টাকা।
চাঁদপুর সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মির্জা ওমর ফারুক বলেন, ‘জাতীয় সম্পদ ইলিশ রক্ষায় অভিযান অব্যাহত আছে। শেষ পর্যন্ত আমরা কঠোর অবস্থানে থাকব।’