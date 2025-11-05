হোম > সারা দেশ > চাঁদপুর

সড়ক অবরোধ মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপি নেতার সমর্থকদের

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি 

ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে অবরোধকারীদের সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে টানা তিন দিন ধরে বিক্ষোভ করছেন মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপি নেতা এম এ হান্নানের অনুসারীরা। আজ বুধবার (৫ নভেম্বর) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর সড়কের ফরিদগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকার সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা।

চাঁদপুর-৪ আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যাংকিং ও রাজস্ববিষয়ক সম্পাদক হারুনুর রশীদকে প্রার্থী করা হয়েছে। উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এম এ হান্নানের কর্মী-সমর্থকেরা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছেন।

অবরোধ চলাকালে হান্নানের সমর্থকেরা ফরিদগঞ্জ-লক্ষ্মীপুর সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে দেন। এতে সড়কে যান চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়। এ সময় নেতা-কর্মীদের হাতে লাঠিসোঁটা দেখা যায়। সড়ক অবরোধ করে সমাবেশ করেন তাঁরা। এতে বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও সাবেক মেয়র মঞ্জিল হোসেন, পৌর বিএনপির সভাপতি আমানত গাজী, উপজেলা যুবদলের সভাপতি আমজাদ হোসেন শিপন, স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব ফারুক হোসেন প্রমুখ। এদিকে দুপুরে ফরিদগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ শাহ আলমের নেতৃত্বে পুলিশ ও চাঁদপুরের ডিবি পুলিশ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন। এ সময় পুলিশের সঙ্গে নেতা-কর্মীদের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়।

এ বিষয়ে ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহ আলম বলেন, বিক্ষুব্ধদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

