আমার গণজোয়ার অনেকের ভয়ের কারণ: ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেছেন, আমি যেহেতু স্বতন্ত্র প্রার্থী, আমার প্রতিপক্ষ হিসেবে যে বড় দল মাঠে আছে, তারা নির্বাচনের আগে যেকোনো কিছুই করতে পারে। সে কারণেই আমার যে একটা গণজোয়ার আছে, সেটা অনেকেরই ভয়ের কারণ হয়েছে।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) দুপুরে সরাইল উপজেলার শাহবাজপুরে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।
ভোট নিয়ে ফের শঙ্কার কথা জানিয়ে রুমিন ফারহানা বলেন, ‘নির্বাচনের মাঠে পেশিশক্তি, কালোটাকা কাজ করে। বিশেষ করে বড় রাজনৈতিক দলগুলোর যেকোনো উপায়ে নির্বাচনে জেতার চেষ্টা থাকে। আমি আমার নেতা-কর্মীদের বারবার সাবধান করি যে হাঁসের কোনো অভাব নাই মাঠে। হাঁসগুলোকে যেন সন্ধ্যায় গুনে গুনে খোঁয়াড়ে তোলা হয়।’
নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হয়নি দাবি করে রুমিন ফারহানা বলেন, ‘আমাকেই বারবার জরিমানা দিতে হয়েছে। মানুষের বাড়িতে একটি উঠান বৈঠক করার কারণে আমাকে এখন পর্যন্ত ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আর বড় বড় মঞ্চ করে বিএনপির সমর্থিত প্রার্থী সভা করেছে, ভোট চেয়েছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘বিএনপির সমর্থিত প্রার্থী নির্বাচনী প্রচার শুরুর আগে থেকে প্রচার শুরু করেছে। দোয়া মাহফিলের নামে আমাকে নিয়ে কুৎসিত মন্তব্য করেছে, কুৎসা রটিয়েছে; তখন প্রশাসন নীরব, কানা-বোবার মতো আচরণ করেছে।’