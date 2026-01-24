হোম > সারা দেশ > ব্রাহ্মণবাড়িয়া

আমার গণজোয়ার অনেকের ভয়ের কারণ: ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

রুমিন ফারহানা। ছবি: সংগৃহীত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেছেন, আমি যেহেতু স্বতন্ত্র প্রার্থী, আমার প্রতিপক্ষ হিসেবে যে বড় দল মাঠে আছে, তারা নির্বাচনের আগে যেকোনো কিছুই করতে পারে। সে কারণেই আমার যে একটা গণজোয়ার আছে, সেটা অনেকেরই ভয়ের কারণ হয়েছে।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) দুপুরে সরাইল উপজেলার শাহবাজপুরে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

ভোট নিয়ে ফের শঙ্কার কথা জানিয়ে রুমিন ফারহানা বলেন, ‘নির্বাচনের মাঠে পেশিশক্তি, কালোটাকা কাজ করে। বিশেষ করে বড় রাজনৈতিক দলগুলোর যেকোনো উপায়ে নির্বাচনে জেতার চেষ্টা থাকে। আমি আমার নেতা-কর্মীদের বারবার সাবধান করি যে হাঁসের কোনো অভাব নাই মাঠে। হাঁসগুলোকে যেন সন্ধ্যায় গুনে গুনে খোঁয়াড়ে তোলা হয়।’

নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হয়নি দাবি করে রুমিন ফারহানা বলেন, ‘আমাকেই বারবার জরিমানা দিতে হয়েছে। মানুষের বাড়িতে একটি উঠান বৈঠক করার কারণে আমাকে এখন পর্যন্ত ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আর বড় বড় মঞ্চ করে বিএনপির সমর্থিত প্রার্থী সভা করেছে, ভোট চেয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘বিএনপির সমর্থিত প্রার্থী নির্বাচনী প্রচার শুরুর আগে থেকে প্রচার শুরু করেছে। দোয়া মাহফিলের নামে আমাকে নিয়ে কুৎসিত মন্তব্য করেছে, কুৎসা রটিয়েছে; তখন প্রশাসন নীরব, কানা-বোবার মতো আচরণ করেছে।’

সম্পর্কিত

ট্রাকের ধাক্কায় জুলাই শহীদের বাবা নিহত

‘হাঁস’ প্রতীকে লড়বেন রুমিন ফারহানা, চুরির চিন্তা করলে নেবেন ব্যবস্থা

রুমিন ফারহানাকে রিটার্নিং কর্মকর্তার নোটিশ, সশরীরে হাজিরের নির্দেশ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ আসনে বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন পেলেন সাবেক এমপি মুশফিকুর রহমান

আমি না বললে এখান থেকে বের হতে পারবেন না, স্যার— ম্যাজিস্ট্রেটকে রুমিন ফারহানা

স্বতন্ত্রের চাপে বিএনপি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, নিহত ২

বাঞ্ছারামপুরের ইউএনও ফেরদৌস আরা আর নেই

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে সাবেক ইউপি সদস্য নিহত

২৫ বছর পর অষ্টগ্রাম থেকে ভাড়া করে প্রার্থী দিল বিএনপি, তাও মার্কা খেজুরগাছ: রুমিন ফারহানা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা