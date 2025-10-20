হোম > সারা দেশ > বগুড়া

বগুড়ায় সারজিস আলমের সভাস্থলের বাইরে ককটেল নিক্ষেপ

বগুড়া প্রতিনিধি

ককটেল নিক্ষেপ। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমের সভাস্থলের বাইরে দুটি ককটেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (২০ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে বগুড়া জেলা পরিষদ চত্বরে এ ঘটনা ঘটে।

এর মধ্যে একটি ককটেল সভাস্থলের বাইরে বিস্ফোরিত হয়, অন্যটি অবিস্ফোরিত অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ।

তবে এতে কেউ হতাহত হয়নি। ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় নেতা-কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লেও এনসিপির সভায় তেমন বিঘ্ন হয়নি। ঘটনার পরপরই অতিরিক্ত পুলিশ ও সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিট ঘটনাস্থল ঘিরে রাখে। পুলিশ অবিস্ফোরিত ককটেলটি উদ্ধার করে।

এনসিপির জেলা সমন্বয় সভার আগে বেলা পৌনে ৩টার দিকে শহরের আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠসংলগ্ন এলাকায় এনসিপির অস্থায়ী কার্যালয় উদ্বোধন করেন সারজিস আলম। এ সময় তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

ককটেল নিক্ষেপ। ছবি: সংগৃহীত

সারজিস আলম বলেন, মানুষ এখনো জুলাই অভ্যুত্থানের কথা শুনলে শিউরে ওঠে। এই দেশের মানুষের সামনে নতুন করে কেউ স্বেচ্ছাচারিতা করতে পারবে না, যদি জুলাই সনদের আইনগত ভিত্তি ও বিচারিক প্রক্রিয়া দৃশ্যমান হয়। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করলে ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচন এগিয়ে নেওয়া সম্ভব।

সারজিস আলম বলেন, ‘বিগত সময়ে বিএনপি যখনই সরকার গঠন করেছে, তা জোট সরকারের মাধ্যমেই করেছে। জামায়াতও কখনো শক্তিশালীভাবে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি। আমরা মনে করি, ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগ ও আধিপত্যবাদ প্রশ্নে বিএনপি বা জামায়াত কেউ এককভাবে দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারবে না। এই জায়গায় এনসিপির রাজপথে ও সংসদে শক্তিশালী প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন।’

কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সংগঠক সাকিব মাহাদী সভায় সভাপতিত্ব করেন।

স্থানীয় এনসিপি নেতারা দাবি করেন, পুলিশের কাছে বারবার নিরাপত্তা চাওয়া হলেও পুলিশ পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেয়নি; যার কারণে সভাস্থল লক্ষ্য করে ককটেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে।

তবে বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান বাসির বলেছেন, জেলা পরিষদের চারদিক নিরাপত্তা দেয়ালে ঘেরা। এর ভেতরে সভা চলছিল। পর্যাপ্তসংখ্যক পুলিশ জেলা পরিষদের প্রধান গেটে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছিল। জেলা পরিষদের পেছনে এক ভবন থেকে কে বা কারা দুটি ককটেল নিক্ষেপ করে। তবে এতে হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। সভা শেষে সারজিস আলম নিরাপদে ঢাকার উদ্দেশে রওনা করেন।

