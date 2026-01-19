ধুনট বাসস্ট্যান্ডে মব করে ৩ পুলিশ সদস্যকে হেনস্তা

বগুড়ার ধুনটে চেকপোস্টে তিন পুলিশ সদস্যকে মব সৃষ্টি করে হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে। খবর পেয়ে থানা থেকে অতিরিক্ত পুলিশ গিয়ে তাদের উদ্ধার করেছে। আজ সোমবার উপজেলার হুকুম আলী বাসস্ট্যান্ডে এ ঘটনা ঘটে। বগুড়া ট্রাফিক পুলিশের পরিদর্শক (প্রশাসন) সালেকুজ্জামান খান এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
জানা যায়, সদর ট্রাফিক পুলিশ ফাঁড়ির টাউন উপপরিদর্শক (টিএসআই) আবুল কালাম আজাদকে ধুনটে পাঠানো হয়। তিনি থানা-পুলিশের সহযোগিতায় হুকুম আলী বাসস্ট্যান্ডে চেকপোস্ট বসিয়ে মোটরসাইকেলের কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করছিলেন।
বেলা ১১টার দিকে কিছু উচ্ছৃঙ্খল লোক চেকপোস্টে কনস্টেবল আব্দুল খালেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তিনি এক হাজার টাকা নিয়ে কাগজপত্রবিহীন একটি মোটরসাইকেল ছেড়ে দিয়েছেন।
এ সময় উচ্ছৃঙ্খল জনগণ সেখানে মব সৃষ্টি করে পুলিশ সদস্যদের হেনস্তা করে। পরে ধুনট থানা থেকে অতিরিক্ত পুলিশ সেখানে গিয়ে তিন পুলিশ সদস্যকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।
এ বিষয়ে টিএসআই আবুল কালাম আজাদ বলেন, ধুনট উপজেলার হুকুম আলী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় চেকপোস্ট বসানো হয়। এ সময় আমি একটি মোটরসাইকেল আটক করে কাগজপত্র যাচাই করছিলাম। অন্যদিকে কনস্টেবল আব্দুল খালেক টাকার বিনিময়ে একটি মোটরসাইকেল ছেড়ে দিয়েছে, এমন দাবি করে স্থানীয় জনগণ উত্তেজিত হয়ে আক্রমণাত্মক আচরণ করে।
পুলিশ পরিদর্শক (প্রশাসন) সালেকুজ্জামান খান আজকের পত্রিকা বলেন, মোটরসাইকেল ছেড়ে দিয়ে টাকা নিয়েছে, এ ধরনের অভিযোগ সঠিক নয়। স্থানীয় কিছু উচ্ছৃঙ্খল জনগণ মব সৃষ্টি করে পুলিশের কাজে বাধা সৃষ্টি এবং তাদের হেনস্তা করেছে। পরে কোনো অভিযোগকারীকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।