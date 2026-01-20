হোম > সারা দেশ > বগুড়া

মব সৃষ্টি করে তিন পুলিশকে হেনস্তার অভিযোগ, দুই মুরগি ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

বগুড়া প্রতিনিধি

গ্রেপ্তার করা দুই ব্যবসায়ী। ছবি: সংগৃহীত

মব সৃষ্টি করে তিন পুলিশ সদস্যকে হেনস্তার অভিযোগে বগুড়ার ধুনটে দুই ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের জেলা গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। গতকাল সোমবার রাতে ডিবি পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করে। আজ মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতোয়ার রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মুরগি ব্যবসায়ী মাসুদ রানা (২৫) ও শাহিনুর জামান গোলাপ (৪৫)। তারা ধুনট উপজেলার মাটিকোড়া গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ জানায়, সোমবার টিএসআই আবুল কালাম আজাদ ট্রাফিক চেকপোস্ট বসিয়ে ধুনট থানাধীন হুকুম আলী বাসস্ট্যান্ডে দায়িত্ব পালন করছিলেন। চেকপোস্ট চলাকালে দুটি মোটরসাইকেল থামিয়ে কাগজপত্র যাচাই করা হয়। একটির কাগজপত্র ঠিক না থাকায় মোটরযান আইনে মামলা দেন। আরেকটি গাড়ির কাগজপত্র ঠিক থাকায় কনস্টেবল আব্দুল খালেক টিএসআই আজাদকে জানিয়ে মোটরসাইকেলটি ছেড়ে দেন। সেখানে উপস্থিত মুরগি ব্যবসায়ী মাসুদ রানা ও শাহিনুর জামান গোলাপ দাবি করেন কনস্টেবল খালেক টাকা নিয়ে মোটরসাইকেল ছেড়ে দিয়েছেন। এ সময় তাঁরা স্থানীয় লোকজনকে ডেকে মব সৃষ্টি করে পুলিশের কাজে বাধা দেন এবং পুলিশের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তিন পুলিশ সদস্যকে হেনস্তা করেন।

পরে ধুনট থানা থেকে অতিরিক্ত পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং তিন পুলিশ সদস্যকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। কনস্টেবল আব্দুল খালেক ও কনস্টেবল আব্দুল হামিদকে স্থানীয় হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনায় ধুনট থানার এসআই মোস্তাফিজার রহমান বাদী হয়ে গ্রেপ্তার দুজনসহ অজ্ঞাত ১৫-২০ জনের নামে সোমবার রাতে ধুনট থানায় মামলা দায়ের করেন।

