ধুনটে জামায়াতের ‘হ্যাঁ’ ভোটের প্রচারে হামলা, বিএনপির অর্ধশতাধিক নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা

বগুড়া প্রতিনিধি

ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ার ধুনট উপজেলায় ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে প্রচার চালানোর সময় জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই ঘটনায় বিএনপির অর্ধশতাধিক নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে।

গতকাল শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বিকেল ৫টার দিকে ধুনট উপজেলার এলেঙ্গী বাজার এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে।

ধুনট উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি আব্দুল করিম জানান, শনিবার বিকেলে এলেঙ্গী বাজারে জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীরা ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে প্রচার চালাচ্ছিলেন। এ সময় স্থানীয় বিএনপি নেতা আতাউর রহমান পলাশের নেতৃত্বে এলেঙ্গী ইউনিয়ন বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের অর্ধশতাধিক নেতা-কর্মী সেখানে এসে প্রচারণা বন্ধ করতে বলেন। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে তর্কবিতর্কের একপর্যায়ে বিএনপির নেতা-কর্মীরা লাঠিসোঁটা ও ইটপাটকেল নিয়ে জামায়াত নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালান।

হামলায় জামায়াতে ইসলামীর জিয়াউর রহমান ঠান্ডু (৪৫), আইয়ুব আলী (৪৯), মাসুদ রানা (৪০), আবু বক্কর (৪৫) ও সামিউল ইসলাম ছনেট (৩২) আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে জিয়াউর রহমান ঠান্ডু, আইয়ুব আলী, মাসুদ রানা ও আবু বক্করকে শনিবার রাতেই বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম বলেন, এই ঘটনায় জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ১৪ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা অর্ধশতাধিক বিএনপি নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

