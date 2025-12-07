হোম > সারা দেশ > বগুড়া

আটকের পর পুলিশ কর্মকর্তাকে ছুরিকাঘাত করে পালাল মাদক কারবারি

বগুড়া প্রতিনিধি

বগুড়া সদর উপজেলায় মাদক কারবারের সময় আটক এক কারবারি পুলিশ কর্মকর্তাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়েছেন। আজ রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে শহরের রহমাননগর জিলাদারপাড়ায় এ ঘটনাটি ঘটে।

আহত পুলিশ কর্মকর্তার নাম বাবর আলী। তিনি শহরের বনানী পুলিশ ফাঁড়িতে সহকারী শহর উপপরিদর্শক (এটিএসআই) পদে কর্মরত আছেন। বাবর আলীকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বনানী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক ফরহাদ হোসেন এসব তথ্য নিশ্চিত করে জানান, স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগের ভিত্তিতে এটিএসআই বাবর আলী একজন কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে রহমাননগর জিলাদারপাড়ায় যান। এ সময় ট্যাপেন্টাডল বিক্রির সময় রিয়াদ নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করেন তাঁরা। কিছু সময় পর তিনি বাবর আলীকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যান।

ফরহাদ হোসেন বলেন, আহত বাবর আলীকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পালিয়ে যাওয়া রিয়াদকে আটক করতে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে।

