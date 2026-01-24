ভোলায় ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান, দেড় লাখ টাকা জরিমানা

ভোলার ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোয় অভিযান পরিচালনা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় জেলা প্রশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ, নৌবাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
আজ শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সকাল ৯টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত ভোলা শহরের সদর রোড এলাকায় কয়েকটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আজম অভিযানে নেতৃত্ব দেন।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আজকের পত্রিকাকে জানান, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকালে মেয়াদ উত্তীর্ণ Reagent ব্যবহার, ট্রেড লাইসেন্স বা ক্লিনিক লাইসেন্স নবায়ন না করা, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোয় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থাকায় ইউনিটি মেডিকেল সার্ভিসের মালিককে ২০ হাজার, বন্ধন হেলথকেয়ারের মালিককে ৪০ হাজার এবং ভোলা স্কয়ার মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের চেয়ারম্যানকে ১ লাখসহ ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং একই সঙ্গে এ ধরনের অপরাধ আবার না করার জন্য সতর্ক করা হয়।
এ ছাড়াও একই দিন ভোলা সদর উপজেলার খালপাড় এলাকায় জয়নাল আবেদীন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। এ সময় ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কোনো ধরনের লাইসেন্স পাওয়া যায়নি; সেন্টারের মালিক বা মালিকের পক্ষে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।
এ পরিপ্রেক্ষিতে ডায়াগনস্টিক সেন্টারটি সিলগালা করা হয় এবং অবৈধভাবে যেন ডায়াগনস্টিক সেন্টারটি পরিচালনা না করতে পারে, তা মনিটরিং করার জন্য সিভিল সার্জনের কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার নাইমুল হাসনাতকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।