হোম > সারা দেশ > ভোলা

ভোলায় চোরাই মালসহ গ্রেপ্তার ২

ভোলা প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

ভোলার বোরহানউদ্দিনে চোরাই মালসহ সংঘবদ্ধ চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রোববার (৮ মার্চ) দুপুরে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছেন বোরহানউদ্দিন থানার ওসি মো. মনিরুজ্জামান।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন মো. ইয়ামিন (১৮) ও মো. সাকিব (১৮)। তাঁদের বাড়ি বোরহানউদ্দিন উপজেলার বিভিন্ন এলাকায়।

গ্রেপ্তারকৃতদের কাছ থেকে বিদেশি মুদ্রা, স্বর্ণালংকার এবং চুরির কাজে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

বোরহানউদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান জানান, উদ্ধারকৃত মালামালগুলো বাদী শনাক্ত করেছেন এবং আসামিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অপরাধমুক্ত সমাজ গড়তে ভোলা জেলা পুলিশ সর্বদা সজাগ ও তৎপর।

