জামিনে এসে সাংবাদিক পরিবারকে হুমকি হত্যাচেষ্টা মামলার আসামির

ভোলার বোরহানউদ্দিনে জামিনে এসে সাংবাদিক পরিবারকে মামলা ও হামলার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে হত্যাচেষ্টা মামলার আসামিদের বিরুদ্ধে। গতকাল শুক্রবার এ হুমকির ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগী সাংবাদিক ও তাঁর পরিবারের অভিযোগ, ১০ লাখ টাকা চাঁদা চেয়ে না পেয়ে ২১ সেপ্টেম্বর সকালে দৈনিক আজকের পত্রিকার বোরহানউদ্দিন উপজেলা প্রতিনিধি মো. সাইফুল ইসলাম আকাশকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে হামলা চালায় পক্ষিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সোহেল হোসেন শিপন, ছাত্রলীগ নেতা সম্রাট হোসেন শাকিল, সোহরাব হোসেন বাবুল, মো. নিরব হোসেন, মহসিনা বেগম, লাবিব ওরফে তামীম, লাকি বেগমসহ ৮-১০ জন। পরে আকাশকে বাঁচাতে গেলে তাঁর ছোট ভাই রায়হান, মা খালেদা বেগম ও বোন সায়মা আফরোজ হাবিবার ওপরে হকিস্টিক, রড, ছুরিসহ বিভিন্ন অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে।
এ ঘটনায় ২২ সেপ্টেম্বর রাতে বোরহানউদ্দিন থানায় আকাশের মা বাদী হয়ে হত্যাচেষ্টাসহ বিভিন্ন ধারায় মামলা করেন। পরে আসামিরা স্বেচ্ছায় আদালতে হাজির হয়ে জামিনে এসে আকাশ ও তাঁর পরিবারকে চাঁদাবাজির মামলাসহ বিভিন্ন মামলা ও হত্যার হুমকি দেন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে সাংবাদিক আকাশ বলেন, ‘কোর্ট থেকে এসেই আমি সাংবাদিকতা করি বলে আমাকে চাঁদাবাজি মামলাসহ বিভিন্ন মামলার হুমকি দেয় তারা। আমাকে হত্যা ও হামলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি থানায় জানানো হয়েছে।’
আকাশের মা খালেদা বেগম বলেন, ‘আমার ছেলে সাংবাদিক হওয়ায় আমার ছেলেকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, আজকেও ওরে হুমকি দিছে।’
আকাশের ভাই রায়হান বলেন, ‘আমার ভাইকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। আমি বাঁচাতে গেলে তারা আমাকে রড দিয়ে আঘাত করে। আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে ফের আমাকে আঘাত করে। আমি চার-পাঁচ ঘণ্টা অজ্ঞান ছিলাম। এখন আবার জামিনে এসে মামলা ও হামলার হুমকি দেয়।’
এ বিষয়ে অভিযুক্তদের বক্তব্য নিতে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও পাওয়া যায়নি।
জানতে চাইলে বোরহানউদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সিদ্দিকুর রহমান বলেন, তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।