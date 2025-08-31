কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবিতে পবিপ্রবি বরিশাল ক্যাম্পাসে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’

কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবিতে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি শুরু করেছেন পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) বরিশাল ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীরা। শনিবার গভীর রাতে ক্যাম্পাসের একাডেমিক ভবন-১-এ তালা ঝুলিয়ে আন্দোলনের ঘোষণা দেন অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি ও ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থীরা।
রোববার সকাল থেকে আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন। শিক্ষার্থীরা জানান, দেশের সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেটেরিনারি সায়েন্স ও অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি-সংবলিত কম্বাইন্ড ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে। এতে দুটি পদে আবেদন করার সুযোগ থাকে, কিন্তু পবিপ্রবির বরিশাল ক্যাম্পাসে সেই সুযোগ নেই।
অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ হিল কাফি বলেন, ‘আমাদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১০ দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই প্রতিবেদন প্রকাশ হয়নি, একাডেমিক কাউন্সিলও গঠন করা হয়নি। তাই আমরা বাধ্য হয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি শুরু করেছি।’ তিনি আরও জানান, একাডেমিক কাউন্সিল গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বরিশাল ক্যাম্পাস শাটডাউনের আওতায় থাকবে।
সমাবেশে আবুবকর সিদ্দিক, তাহসিন হোসাইন, মাহমুদুল হাসান তানভির, অর্জুন দাস, সীমান্তসহ কয়েকজন শিক্ষার্থী বক্তব্য দেন।
এ বিষয়ে বরিশাল ক্যাম্পাসের সহকারী প্রক্টর আলী আজগরকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। তবে তদন্ত কমিটির সভাপতি ও রিজেন্ট বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক মো. মামুন অর রশিদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছি। সোমবার কর্তৃপক্ষের কাছে তা জমা দেওয়া হবে। প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’